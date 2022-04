Veracruz campeón del Regional en Levantamiento de Pesas.

Domina todas las categorías del evento. Esperan un aproximado de 48 pesistas a Nacionales CONADE.

Luego de concluir con éxito el Regional Nacional de Levantamiento de Pesas 2022, el Estado de Veracruz se proclamó campeón al dominar los dos días de competencia que tuvo somo sede las instalaciones de la Arena Veracruz.

La delegación veracruzana participó con 68 pesistas distribuidos en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23 tanto en femenil como en varonil. El nivel demostrado por los halteristas veracruzanos fue elevado y se esperan positivos resultados para los Nacionales CONADE 2022, cuya disciplina se realizará en Sonora

El presidente de la Asociación Veracruzana de Levantamiento de Pesas, Jonathan Levi Aguirre Jiménez. Calificó de exitosa la participación de los pesistas veracruzanos, en donde resaltó la actuación de los medallistas de los Nacionales 2021.

Veracruz campeón del Regional en Levantamiento de Pesas

“Fue un buen resultado, los medallistas del año pasado se colocaron en el lugar correspondiente para poder clasificar a la etapa nacional. Tenemos que esperar el filtro que haga el Comisionado Nacional para ver quiénes son los otros deportistas que tienen posibilidades para ir a Sonora”, comentó.

Seis duplas veracruzanas a Juegos Nacionales CONADE

Califican 23 tenismesistas veracruzanos a los Nacionales

Destacó la reactivación de los gimnasios en este año, por lo que hay confianza en que se conseguirán positivos resultados. “Tuvimos una competencia en el 2021 donde veníamos de una pandemia, seguimos con este tema. Pero ahora ya se pudieron llevar a cabo los entrenamientos de manera regular a pesar de que en algunos municipios se están reestableciendo. Tenemos un pronóstico para igualar el resultado de medallas y mejorar en las de oro.

Aguirre Jiménez precisó “en relación con los seleccionados nacionales, este año se están haciendo nuevas estrategias para conformar estas preselecciones y selecciones representativas de nuestro país. La estrategia es por parte de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas en donde se está convocando por categorías dentro de los juveniles, Sub 17, Sub 20 y mayores. En donde tendríamos que participar para tener la posibilidad de integrar un selectivo nacional”.

En esta jornada dominical, destacaron pesistas como José Efraín Castro Balderas en Sub 23, en donde levantó 143 kilogramos en arranque y 180 en envión, así como José Brayan Viveros que alzó 142 kilogramos en arranque y 175 kilogramos en envión. Además, de Alejandro Andrade Hernández con 141 kilogramos en arranque y 170 kilogramos en envión.

Veracruz campeón del Regional en Levantamiento de Pesas.

En femenil, destacar el nivel de la originaria de Córdoba, Sohaila Cortés quien levantó 88 kilogramos en arranque y 105 kilogramos en envión. Así como los 124 kilogramos de envión de Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández, entre otros pesistas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen