Veracruz Campeón del Macro Regional de Atletismo.

Finaliza con 40 oros, 49 platas y 45 bronces para un total de 134. Femenil, Veracruz fue el mejor Estado con 19 primeros lugares.

Con 40 primeros lugares, 49 segundos y 45 terceros para un total de 134, el estado de Veracruz se proclamó campeón del Macro Regional de Atletismo 2022. El cual se desarrolló por espacio de cuatro días se desarrolló en el Estadio “Salvador Alvarado” en Mérida, Yucatán.

En este Macro Regional participaron delegaciones de Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, Puebla, UNAM y Yucatán. El cual fue clasificatorio para los Nacionales CONADE 2022 que tendrán como sede Hermosillo, Sonora.

La delegación veracruzana que estuvo integrada por 193 deportistas, logró el primer lugar general con 40 oros, 49 platas y 45 bronces y un total de 134 preseas. Superando al anfitrión Yucatán que obtuvo 38 oros, 30 platas y 27 bronces para una suma de 95 medallas. Además de Puebla que fue tercero con 31 oros, 24 platas y 20 bronces para un total de 75 preseas.

Destacar que Veracruz fue el mejor estado en la rama femenil, en donde consiguió 19 oros, 27 platas y 21 bronces para un total de 67 preseas. Mientras que en la rama varonil, la entidad veracruzana finalizó en segundo lugar con 21 oros, 22 platas y 24 bronces para 67 preseas.

Las categorías en que se desarrolló el Macro Regional son las marcadas de manera oficial en la convocatoria de la Comisión Nacionales de Cultura Física y Deporte. Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23 en femenil y varonil.

Pruebas de pista menores a 800 metros, Clasifica el 1° lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 macro – regiones. Así como las 4 mejores marcas del conjunto de estas.

Pruebas de pista de 800 metros y mayores Clasifica el 1° y 2° lugar de cada una de las 4 macro – regiones, por prueba, categoría y rama. Las 4 mejores marcas del conjunto de estas.

Pruebas de saltos y lanzamientos Clasifica el 1° lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 macro – regiones por categoría y rama. Así como las 8 mejores marcas del conjunto de estas.

Pruebas combinadas Clasifica el 1° lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 macro – regiones por categoría y rama. Así como las 4 mejores marcas del conjunto de estas.

Relevos Clasifica el 1° lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 macro – regiones y las 4 mejores marcas del conjunto de las 4 macro – regiones.

Una vez cumplido con este evento, las y los deportistas veracruzanos están a la espera de que culminen los Macro Regionales que se programaron para dar las marcas requeridas. Y conocer quiénes son los calificados que buscarán poner a #VeracruzEnLoAlto en los próximos Nacionales CONADE 2022 con sede en Sonora.

