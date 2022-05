Veracruz cae ante Baja Sur en Nacional de Chetumal.

La selección de Veracruz peleó, pero no le alcanzó para superar la dura prueba ante Baja California Sur con la que acabó abajo 2-4. En el marco del Campeonato Nacional de Futbol 2011 que se juega en Chetumal, Quintana Roo.

Los veracruzanos sabían de la complejidad del enemigo, al que se enfrentaron sin guardarse nada. Tan es así que tuvieron una bravía reacción que deberán replicar en todos y cada uno de los siguientes duelos que les toque enfrentar.

Los de Baja Sur se pusieron adelante con doblete de Christian Hernández a los 29 y 36 minutos, agregó uno más Ronaldo López a los 40, pero Matías Aguilar acortó distancias al minuto 45.

No obstante, el propio Ronaldo López puso nueva distancia 4-1 sobre los veracruzanos a los 47. Pero los dirigidos por Ángel Flores y Javier Espinoza no se dieron por vencidos y Matías Aguilar otra vez se hizo presente en el marcador a los 60 minutos para el 2-4. Mismo que ya no se movió por más que lo intentaron los porteños.

*POSICIONES*

En otro resultado del grupo “H”, Oaxaca se impone 4-1 a Tlaxcala, con lo que las posiciones quedan de la siguiente manera. 1.- Baja California Sur, 6 puntos; 2.- Veracruz, 3 puntos; Oaxaca, 3 puntos; Tlaxcala, 0 puntos.

Este martes, Veracruz se mide a Tlaxcala a la 8.40 horas para amarrar calificación a la siguiente ronda.

El domingo, la selección de Veracruz se impuso por categórico 5-0 a Oaxaca, en el arranque del Campeonato Nacional de Futbol 2011 que se juega en Chetumal, Quintana Roo.

