Veracruz al Macro Regional de Judo.

Compiten 29 y 30 de abril en Oaxaca. La delegación es de 37 deportistas veracruzanos. Es clasificatorio para los Nacionales CONADE 2022.

Con una delegación de 35 deportistas, cuatro entrenadores y un delegado, viajó la delegación veracruzana de judo, la cual participará los días 29 y 30 de abril en el Macro Regional de la especialidad, el cual se desarrollará en Oaxaca y que es clasificatorio para los Nacionales CONADE 2022.

En este Macro Regional D participarán judokas de Puebla, Oaxaca, UNAM, Veracruz, Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. La actividad se efectuará en el Complejo Deportivo “Hermanos Flores Magón” en las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21 tanto en femenil como varonil.

Luego de cumplir con los protocolos establecidos de COVID-19 en la sede de Oaxaca, las competencias inician este viernes 29 de abril a las 10 horas en las categorías Sub 15 y Sub 18. Mientras que en Sub 21, la competencia será el sábado 30 de abril a partir de las 9 horas.

Por parte del Instituto Veracruzano del Deporte, acompañan a la delegación el Jefe de Misión, Diego Armando Leyva, así como la Oficial Selene Alfonso y la jefa de servicios médicos, Patricia del Prado Aussin.

Lista la jornada 23 de la Liga Municipal de Futbol

Halcones de Xalapa Femenil contra Adelitas de Chihuahua

Los judokas Sub 15, son Ángel Gael Luna Hernández (-44 kg Xalapa), Elisur Pérez Hernández (-53 kg Boca del Río), Lex Espejel Ramos (-64 kg Minatitlán), Jean Carlo Carrillo Chaparro (+64 kg Veracruz), Aranza Bello Martínez (-36 kg Córdoba).

Así como Eidry Josselyn Hernández Galván (-44 kg Xalapa), María Fernanda Sánchez Mendoza (-48 kg Nogales), América González Espinosa (-53 kg Córdoba), Jaimie Crystal Serrano Salazar (-58 kg CD Mendoza), Daniel Torres Palacios (-64 kg Xalapa), Luz Gabriela Ronquillo Posan (+64 kg) Coatzacoalcos.

En la categoría Sub 18 los medallistas de oro y calificados son, Elías Ordaz Piñón (-50 kg Minatitlán), Gadiel Antonio Cabrera Aguirre (-55 kg Veracruz), Ernesto Alvarez Murrieta (-60 kg Xalapa), Jesús Alexis Rodríguez Gaspar (-73 kg Xalapa), Arturo de Jesús Cobix Pérez (-81 kg Coatzacoalcos), Mauro Alexander Guatemala García (+90 kg Xalapa), Carol García Salazar (-40 kg CD. Mendoza), Betsabé Ruiz Martínez (-44 kg Córdoba), Adriana Guadalupe Rodríguez Méndez (-48 kg Xalapa), Guadalupe Domingo Méndez (-52 kg Xalapa), Regina Minerva Pérez Hernández (-57 kg Boca del Río), Nery Adriana Lua Ramírez (-63 kg Minatitlan) y Gabriela García Cabrera (-70 kg Xalapa).

En la categoría Sub 21, Mauricio Cano García (66 kg Xalapa), Erick Brandon González Rojas (-73 kg Xalapa), Arturo Huerta Salazar (-81 kg Xalapa), Jorge Luis Antonio Ángeles (-90 kg Coatzacoalcos), Arturo Alonso Ortiz Pérez (100 kg Coatzacoalcos), Lesly Miranda Degques (-48 kg Coatzacoalcos), Hannia Karyme Córdoba (-52 kg Coatzacoalcos), Dione Danae Rodríguez Cruz (-57 kg Xalapa), Luis Fernanda Cano García (-63 kg Xalapa), Fernanda Montserrat Landa Valencia (78 kg Xalapa) y María Esther Landa Valencia (+78 kg Xalapa).

Veracruz al Macro Regional de Judo.

Como entrenadores, Alexis Efraín Hernández Becerril (CD Mendoza), Ariel Froilan Mejía Rodríguez (Xalapa), Julián Gutiérrez Palma (Xalapa), Juan Daniel Mil Guzmán (Coatzacoalcos). Como delegada, Juliana Palma Valerio, presidenta de la Asociación de Judokas del Estado de Veracruz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen