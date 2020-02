Venezuela fulmina el sueño azteca en la Serie del Caribe

Portero azteca vuelve a México tras estar atrapado en China por el coronavirus. Rodrigo Ibarra Vázquez atravesó por momentos difíciles al quedarse atrapado en China. El portero mexicano no podía salir del país oriental debido al brote de coronavirus.

“Traté de regresar a México vía Osaka, Japón. Había comprado mis boletos y estaba a punto de abordar, pero el Departamento de salud de los Estados Unidos anunció que se cerraban las fronteras. Estuve a punto de quedarme tres meses atrapado”, relató Ibarra para ESPN.

El cancerbero azteca confesó que ya tenía ‘apalabrado’ a su nuevo equipo. Sin embargo, la epidemia de coronavirus impidió que se finiquitara el contrato.

“Estaba buscando la posibilidad de llegar a un equipo de la segunda división de China, el Dalian Transcendence. Ya estaba platicando con los directivos, iba a empezar la pretemporada, porque el campeonato empieza en abril. Me estaba preparando, pasé las fiestas allá y pasó todo esto”, agregó.

Ibarra Vázquez vivió horas de drama en territorio oriental. En cuanto se enteró que no podía regresar a México vía Estados Unidos, el meta pensó que quedaría atrapado por más tiempo tras la emergencia sanitaria que atraviesa el país asiático.

“Recuerdo que las calles estaban vacías, era un caos. Es un país muy grande, con mucha gente. Se tomaron las medidas necesarias. Todo el cuerpo de salud se preparó para contener la enfermedad que está ahí, para evitar que se propague, había personas que usaban hasta dos cubrebocas”, señaló Ibarra.

“Mi plan inicial era viajar a través de Beijing, pero al ver las noticias que iban a cerrar el aeropuerto de Beijing, tuve que salir por el norte, por Dalian, casi en la frontera con Corea. Volé directo a Osaka y la compañía United Airlines me negó el acceso para ir a San Francisco, porque el vocero de la Casa Blanca emitió un comunicado en el que decía que la gente que estuvo en China en los últimos 14 días no podían ingresar al país, con excepción de personas con Green Card o familiares directos en Estados Unidos, tengo familiares directos y no me dejaron subir”, agregó.

La exseleccionada mexicana Iris Mora ayudó económicamente a Rodrigo a regresar a México tras la difícil situación que el arquero y su familia atravesaron ante la negativa por parte de las autoridades estadounidenses de que volviera a casa.

