Vence el bullying con box

José Gerardo Pérez Rodríguez encontró la solución sobre el ring. El entrenador de Fighter Club Veracruz comenzó en el mundo de los jabs y los nocauts debido al bullying que sufrió en su juventud.

Gerardo Pérez relató el agobio que era ser víctima del acoso por lo que decidió mejorar su físico y en el proceso se enamoró del boxeo.

“Empecé en este bonito deporte de los golpes por temas de bullying. Era una persona con un poquito de sobrepeso y en la secundaria me molestaban. Entonces decidí primero por salud bajar de peso y posteriormente me fue gustando el deporte. Me fui involucrando cada vez un poco más hasta llegar a ser peleador”, señaló Gerardo Pérez.

Sus inicios fueron en un gimnasio que su ubicaba enfrente de la escuela Azueta. Ahí empezó a practicar el deporte y posteriormente se fue al Instituto Veracruzano del Deporte.

“Ahí estuve practicando. El entrenador de la Selección vio ciertas cualidades en mí. Me preguntó si quería entrenarme con los mejores del estado en la villa olímpica y pues ahí fue donde empecé a destacar en el boxeo”, relató el entrenador de Fighter Club Veracruz.

En ese entonces su entrenador fue el Lic. Eduardo Guerrero, profesor de Durango que actualmente ejerce como entrenador de la Selección del estado, dentro de la categoría 2010.

“Estuve con los seleccionados de todo el estado. Estábamos ahí alrededor de 12 jóvenes, diferentes pesos, diferentes categorías, ahí estábamos internados de lunes a sábado”, platicó Gerardo.

Fue gracias al boxeo que Gerardo consiguió las armas para acabar con el bullying que sufrió.

“He superado esos miedos psicológicos que tenia del bullying por ser gordito. Por tener un exceso de piel en el pecho, cosillas así. Entonces ya tengo ratito haciendo deporte y el boxeo toda la vida me ha gustado. Entonces, por eso decidí poner este gimnasio, tome ciertos cursos de capacitación como entrenador y bueno, ya me dedique a preparar tanto como jóvenes como señoritas y también enseñarle a la gente a defenderse”, relató el veracruzano.

“Este es un deporte muy cardiovascular. Nos ayuda a bajar muchísimo de peso. Uno no está exento a cualquier situación de calle, que mínimo hay que aprender a tirar un golpe y salir corriendo o ciertas cosillas que aquí aprendemos todo eso”, abundó Gerardo.

En su gimnasio tienen alrededor de 30 alumnos en su totalidad, contando el turno matutino y vespertino, destacando más las jovencitas.

“Las mujeres son las que más les interesa este tema del deporte del box, algunas por el simple hecho de aprender a tirar golpes, aprender a defenderse, tengo alrededor de 3 niñas que pelean, que lo tomaron como deporte porque les gusta y las demás personas vienen por el hecho de la pérdida de peso y aprender a defenderse”, contó Gerardo.

Consejo para vencer al COVID-19

Con referencia a la contingencia que se está suscitando en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río por el tema del coronavirus, el entrenador Rodríguez invita a la gente a seguir realizando sus ejercicios en casa, para poder mantenerse saludables y de alguna manera poder tener la mente ocupada ante esta situación.

“Bueno, yo les recomiendo que por ninguna circunstancia dejen de hacer deporte, el deporte es algo que debe ir ligado a nuestra vida diaria y no por el hecho de estar en casa quiere decir que nos vamos a tirar a la cama sin hacer nada, pues no, la vida sigue, la vida continua y hay que ponerse las pilas aunque estés en casa, yo tengo niños que sus papás no los dejan venir, nosotros estamos trabajando normalmente porque no nos ha llegado ningún escrito de salubridad ni nada, tenemos las medidas pertinentes para trabajar con gel antibacterial, alcohol, cloro para limpiar los costales, los aparatos, las mancuernas, pero esos chicos y chicas que no los dejan venir yo les paso tareas para que puedan hacer en casa, la gente que practica boxeo o la gente que quiere hacer ejercicio en casa si se puede, ciertas cosas que tenemos en la casa, con un palo de escoba, con una silla, con un garrafón de agua, con un galón, con una botella de agua se pueden hacer un montón de ejercicios que nos van ayudar”, señaló Gerardo.

