Vázquez de León revienta a Marion Reimers. La Bundesliga fue la primera de las grandes ligas europeas en reanudar su actividad. Su regreso estuvo marcado por las grandes actuaciones del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund sin embargo en México, las críticas fueron dirigidas a una sola persona: Marion Reimers.

La comentarista de Fox Sports se ha convertido en el blanco favorito de las redes sociales quienes no comparten su estilo de narrar los partidos de la Bundesliga. A estas severas críticas se le sumó el polémico Gerardo Vázquez de León.

El comentarista de TVC puso en duda los ideales feministas de Marion Reimers.

“En un partido Femenil en una entrevista con José Luis Higuera, le dijo: ¿No me merecerían más salario? e Higuera le dijo: no, lo que necesitan es más atención, y ahí se quedó calladita”, indicó Vázquez de León.

Además, criticó su postura sobre las mujeres semidesnudas en la pantalla, haciendo referencia a las compañeras de Reimers en Fox Sports.

Para Marion Reimers, México no podría haber ‘salvado’ el Clausura 2020 copiando el protocolo implementado por Alemania.

“Tal vez podrían haber funcionado, pero el fútbol no funciona en una probeta, el fútbol se integra a la sociedad, no funciona aparte. En Alemania hubo acuerdos con los clubes de fans, con las televisoras. Todo eso nos habla de una diferencia sustancial del entorno, no es nada más copiar protocolos y aplicarlos. Tiene que ver con una cosmovisión y con la manera de respetar las reglas y los entornos que desafortunadamente en México no existe. Aquí hay gente que si no sale a vender se muere de hambre”, abundó Marion Reimers.