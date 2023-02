Vasco Aguirre tiene oferta para renovar contrato Mallorca

Vasco Aguirre tiene oferta para renovar con Mallorca.

El entrenador mexicano mencionó que espera cortar la mala racha de visitante ante Espanyol.

Detalló que no ha hablado con la directiva sobre una meta puntos como condicionante para renovar su contrato con Mallorca.

Añadió que tiene una propuesta para extender su contrato y que se está analizando, “no hemos hablado de puntos para la renovación. Mi agente me dijo el otro día que el club le ha había hecho una propuesta y la está estudiando. Él sabe lo que pretendo, no sólo económicamente, en eso no tengo cifras. Yo estoy muy contento aquí, lo he dicho a los cuatro vientos y a ver qué sucede”.

Listos cruces de Octavos de Final en Europa League

Ronaldinho llega a Porcinos FC de la Kings League

En una conferencia de prensa previo al partido contra Espanyol, sobre la posible clasificación a Europa League, el director técnico pidió tener cautela debido a que aún falta mucho por jugarse en la temporada.

“No soy yo quién para frenar la euforia de ustedes (los medios de comunicación), jugadores o de la afición. No es mi papel, es algo que como técnico no puedo controlar. Pero con la experiencia que tengo de tantos años en el futbol español, sé que 31 puntos no alcanzan para nada”.

Mallorca jugará contra el Espanyol de César Montes, Aguirre determinó que es importante para sus pupilos acabar con la mala racha que tienen como visitantes, ya que es una deuda pendiente de esta temporada.

Vasco Aguirre tiene oferta para renovar con Mallorca.

Finalmente, “hoy hablamos con la plantilla que no es posible que un equipo como el nuestro lleve cuatro derrotas consecutivas fuera de casa. No competimos como debíamo en Getafe o en Cádiz, quizás sí en Osasuna, y luego el Sevilla fue superior. Ellos vienen de ganar (en Elche), nosotros también (al Villarreal en Son Moix). Espero que seamos capaces de cortar esa racha”, añadió.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ