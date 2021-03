Vasco Aguirre: Perdimos ante un gran equipo.

El Vasco Aguirre, estratega de Rayados, comentó que en la Fecha 11 se enfrentaron a un gran equipo, calificó el juego como parejo y la diferencia solo fue de un gol.

“Pienso que hemos dejado ir puntos por pequeños detalles, los dos empates con Necaxa y Tijuana eran partidos que debimos controlar mejor, en las derrotas es evidente que haces algo mal, y no estamos lo que quisiéramos en la producción de puntos, pero encontramos un equilibrio defensa-ataque y nos enfrentamos al líder del torneo que hace bien las cosas, que lo tiene muy clarito y les funciona”. Agrega Javier Aguirre.

“Era así el partido, era a buscar el error y surgió y luego ya está, no le doy más vueltas, no nos queda más que esperar y viene una semana larga porque no jugamos con Chivas, pero es futbol y perdimos con un gran equipo y es así”, indicó Javier Aguirre en conferencia de prensa tras el Cruz Azul 1-0 Rayados.

Juan Reynoso, director técnico del Cruz Azul, se mostró incrédulo con el buen paso de La Máquina. Tras hilvanar su noveno triunfo en el Torneo Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX tras vencer 1-0 a Rayados en el Estadio Azteca .

“Te mentiría si te digo que sí, ni el más optimista pensaría en un arranque así. Pero el techo de este equipo todavía no está cerca. Es totalmente mérito de los chicos. De su humildad, compromiso y su ambición que tienen por seguir sumando triunfos”.

Tras la novena victoria, Juan Reynoso dice que los rivales deben tenerlos bien estudiados. Por lo que no echa campanas al vuelo y dijo que el reto que viene aún es mayor.

“El entendimiento de los momentos de los partidos, los juegos nunca son iguales y hemos aprendido a ser contundentes. A cerrar los juegos cuando es oportuno y a sobrellevar cuando es necesario que no nos hagan daño y no hacerlo nosotros”.

