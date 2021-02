Vasco Aguirre: Imposible jugar teníamos la arena en contra.

Javier Aguirre , director técnico de Monterrey, analizó la derrota de esta noche ante Santos Laguna y aseguró que durante la última hora del partido “era imposible jugar”, debido a la tormenta de arena que azotó la entidad lagunera.

En videoconferencia de prensa, tras aclarar que “no era un pretexto”, el ‘Vasco’ señaló que la tormenta de arena ocurrida en gran parte del segundo tiempo fue clave en el accionar de ambas escuadras para no realizar un partido de manera normal:

“Ya no se podía jugar, ni ellos ni nosotros, después de la tolvanera esta, era imposible… pelotazo largo, no se veía la pelota, teníamos la arena en contra. No es pretexto, porque todos los sufrimos”, señaló.

Asimismo, Aguirre se pronunció sobre los instantes finales del juego donde su equipo contó con opciones para rescatar el empate, a pesar de las circunstancias climáticas, por lo que no se va inconforme a pesar del tropiezo:

“Aún así, si tú analizas la segunda parte, que coincido que no fue tan buena como la primera, el equipo tuvo la que sacan de la raya, el empate estaba en el último minuto… Layún pega muy bien las faltas y se le escapa por nada; y la última la de Avilés. Es decir, tres ocasiones en el minuto 45, con todas las complicaciones del partido, en ese sentido no estoy inconforme”, destacó.

Sobre la poca claridad ofensiva de Rayados en el torneo, Aguirre se mostró autocrítico y asumió la responsabilidad de la baja cuota goleadora de su equipo en el torneo:

“No debería y no lo voy a hacer, el señalar jugadores. Esto del aparato ofensivo es mi responsabilidad, si la producción de goles es pobre es culpa del entrenador. Tal vez me ha faltado trabajar mejor, convencerlos mejor”.

“El equipo debe entender que si se generan ocasiones hay que meter alguna, porque el equipo rival te mete gol en córner y te manda a tu casa con cero puntos”.

“Sabíamos que Santos iba a ser complicado, los resultados así lo indicaban. Creo que pudimos haber concretado las 3 o 4 que tuvimos, eso es cierto”, refirió el ‘Vasco’.

