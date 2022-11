Vasco Aguirre: El acta sobre mi expulsión es mentira.

El entrenador mexicano cumplirá este domingo ante el Villarreal el primero de los dos partidos de sanción.

Javier ‘Vasco’ Aguirre, entrenador del Mallorca, cumplirá este domingo ante el Villarreal el primero de los dos partidos de sanción impuesto por el Comité de Competición tras la tarjeta roja directa que recibió ante el Espanyol, decisión que el mexicano no comparte y dijo que era una mentira.

“No estoy de acuerdo con la redacción del acta. Nadie oyó a Javier Aguirre decir nada; sí escuché a Pablo (Maffeo, también expulsado) decir ‘esto es una p… vergüenza’, pero yo no dije nada y quiero protestar”, comentó el técnico mexicano en la rueda de prensa previa a la visita al estadio Ciudad de Valencia.

“Veré el partido desde arriba y, la verdad se ve muy bien, pero a mi me pagan por estar abajo, no en un palco o en la oficina. Una sanción preventiva por salir en algún momento de mi zona técnica en el campo me parece perfecto, como ante el Sevilla, pero no una expulsión por algo que no dije. Y yo respeto a los árbitros, así que aguantaré una sanción injusta por la redacción del acta”, aseguró.

En ese contexto, Javier ‘Vasco’ Aguirre dijo que su ayudante, el mallorquín Toni Amor, “lo hará bien” en la Ciudad de Valencia y de Son Moix, como ya lo hizo en junio de 2020 al sustituiro en una visita con el Leganés a Palma.

“Estará emocionado de dirigir al Mallorca en su casa”, señaló con respecto a la visita que el Atlético Madrid realizará el miércoles a la isla, y con el que cumplirá su sanción.

Javier ‘Vasco’ Aguirre se refirió también a la lesión de Pablo Maffeo -“podría forzar si no estuviese lesionado”, precisó- y anunció que incluirá en la lista de convocados para viajar a Valencia al portero eslovaco Dominik Greif y el delantero zimbabuense Tino Kadewere, una vez recuperados de sus respectivas lesiones.

“Pablo evoluciona favorablemente, Dominik y Tino viajan para jugar. Ambos han apurado los plazos de recuperación y están felices. Estoy muy contento por ellos porque no lo han pasado bien, y ya se puede decir que hemos recuperado a todos los lesionados”, aseveró Javier ‘Vasco’ Aguirre.

