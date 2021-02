Vasco Aguirre contento con el funcionamiento de Rayados.

Pese a falta de gol el DT Vasco comentó que le ocupa mejorar la contundencia con relación a las llegadas que tienen al arco rival.

Javier Aguirre, director técnico de Rayados, se dijo contento con el funcionamiento de su equipo. Cuenta con un plantel basto y de calidad, pero le ocupa que se generen demasiadas llegadas al arco rival y no se concreten, esto luego de empatar 1-1 ante Necaxa .

“Yo estoy contento con el funcionamiento, ni duda cabe, sinceramente no estamos concretando. No hay relación entre las ocasiones que llegamos al área rival”. Dijo el Vasco en conferencia de prensa posterior al juego de la Fecha 7 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX .

“Nos está faltando tranquilidad, tener esa pausa para hacer un buen centro, un buen tiro a gol. No es el primer partido en que llegamos más al rival que el rival, pero no concretamos. Estoy ocupado en ello, no es algo que me preocupe, pero llevamos varias semanas trabajando en la definición, en la variante ofensiva”, enfatizó.

Javier Aguirre espera que para el juego ante Xolos en la Jornada 8 recupere a Rogelio Funes Mori. Además de que dijo visualiza el regreso de Vincent Janssen, de quienes dijo son sus hombres que dan alegría al equipo con sus goles. Cabe recordar que Monterrey tiene un juego pendiente de la Fecha 3 ante León .

Luis Malagón salió de cambio para el segundo tiempo , luego de resentirse de una lesión muscular. Lo que dio oportunidad a Edgar Hernández de jugar su primer partido de Liga BBVA MX desde mayo de 2019. Un riesgo que no quiso tomar el estratega del Necaxa, pues Malagón es convocado con el Tri Preolímpico de cara a Tokyo 2020.

“No le voy a cortar la posibilidad, nada me gustaría que ver que nuestros jugadores representen a México en los Juegos Olímpicos. Somos un equipo de 24 o 25 jugadores y preparados para suplir este tipo de situaciones, espero que no sea grave. Pero si no está para el siguiente fin de semana es una gran oportunidad para Edgar Hernández y Rubén Castellanos de luchar por ese 11 titular”, dijo en conferencia de prensa ‘el Profe’ Cruz.

