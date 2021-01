Vasco Aguirre avisa que no se verá un Rayados maravilloso.

Javier Aguirre dejó claro que no habrá mucho cambio en Rayados, que no va a golear 8-0 en la primera jornada debido al poco tiempo que lleva en el cargo. Además aseguró que el otro jugador que no saldrá a la banca será Dorlan Pabón por decisión técnica.

En conferencia de prensa el Vasco aseguró que no se verá a un Monterrey espectacular, dejó claro que apenas lleva 20 días en el cargo y que solo tuvo tres partidos de preparación para el Guard1anes 2021 BBVA MX.

“No podemos ver nada que no hayamos visto antes, es decir, vino Mora que nos vino a ayudar, perdemos a Nico Sánchez que está con COVID, los demás somos los mismos.

“Tuvimos tres partidos para intentar prepararnos, tuvimos 20 días de entrenamiento. Y estamos pensando en el partido de mañana poner a los 11 que creemos que nos pueden ayudar a conseguir la victoria, es decir si alguien pretende que hagamos cosas maravillosas y ganemos 8-0 el primer partido pues lamento decepcionarlos pero no es fácil.

No es sencillo, trazamos un camino que inició hace unos días y que finalizará cuando termine la Jornada 17. Y esto no es otro que conseguir un boleto a la Liguilla, habrá obstáculos, es normal, habrá que sortearlos de la mejor manera posible, habrá que crecer, como lo hemos hecho desde que llegamos.

“En lo mental yo soy mucho de hablar y voy mucho al jugador, me gusta indagar quién es. Vamos a intentar salir con lo mejor, jugar de la manera que mejor nos convenga e intentar traer los tres puntos. Con todo respeto para el Atlas”.

Sobre el otro jugador que será baja para la primera jornada declaró que es Drolan Pabón por decisión técnica ya que tenía que elegir a uno y el atacante fue el sacrificado.

“Está decidido el equipo, me costó porque hay una competencia interna bárbara, brutal, de hecho hace 20 años no estaba esta regla de los extranjeros”.

“Por lo tanto ya genera un problema sano de quitar a uno o dos que entrenaron como los demás. Y ya por reglamento quitar a dos para el DT es injusto”.

“Es injusto para el jugador que hace su mejor esfuerzo y si no hay lesión o contagio tienes que prescindir de dos jugadores. Uno es Nico y el otro es Dorlan quien se queda en casa. Hasta hoy tuve dudas con dos puestos pero al final son retos que tenemos los entrenadores y eso está muy bien”, aseguró.

