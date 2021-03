Vasco Aguirre aplaude la personalidad de Rayados.

Javier Aguirre, director técnico de Monterrey, destacó ‘el oficio y personalidad’ de sus jugadores, que sacaron el triunfo ante Querétaro con un hombre menos, en duelo por la jornada 10 del Guard1anes 2021 BBVA MX .

En videoconferencia de prensa tras el juego ante Gallos, en respuesta a Diego Medina de TUDN, ‘el Vasco’ aplaudió la actitud de su equipo que jugó con 10 futbolistas durante casi sesenta minutos, tras la expulsión de Vincent Janssen (35′).

“El equipo no se vio sufriendo, con todo respeto para el rival. No nos quemaba la pelota. Tuvimos oficio. No ensuciamos el juego, no buscamos fingir faltas o lesiones, o hacer una tontería. El equipo dio un paso adelante, en cuanto a oficio, a personalidad”, destacó el Vasco Aguirre.

“Con diez hombres no nos sentimos incómodos. El equipo no perdió la fe, no se tiró atrás, no se atrincheró; intentamos desde la posesión. Nos faltó profundidad, pero de repente desdoblábamos, el tiro de Miguel (Layún), córners, faltas… El equipo, con 10, no le perdió la cara al partido”, agregó el Vasco Aguirre.

Por otro lado, el estratega de Querétaro, Héctor ‘Pity’ Altamirano, dio vuelta a la página y refirió que su responsabilidad, tras caer ante Monterrey, es recuperar al equipo para el duelo ante Atlético de San Luis de la próxima jornada.

Además “hay que ganar, recuperarnos lo antes posible. Tenemos que recuperarnos y pensar en sumar. No tenemos otra cosa”.

Finalmente “es mi responsabilidad, mi trabajo, recuperar lo más rápido al equipo. Vamos a prepararnos fuertísimo para seguir siendo fuertes de local y sumar 3 puntos”, señaló Altamirano.

