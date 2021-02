Vasco: Agradezco el esfuerzo de los jugadores nadie se rajó.

El entrenador aseguró que “fue una semana muy rara” después del brote por COVID-19.

Javier Aguirre realizó críticas constructivas sobre el desempeño de Rayados de Monterrey ante el Puebla, por la Jornada 4 del Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX. Mismo que culminó 0-0 y se vio empañado por desgaste físico, a lo que el Vasco calificó como estragos por el coronavirus.

“Es difícil el análisis porque hubo un parón de 10 o 12 días, no pudimos crecer en los entrenamientos, fueron individuales, algunos conceptos tácticos. La gente venía muy cansada física y anímicamente, va más allá del futbol.

“Agradezco el esfuerzo de los jugadores, ninguno se rajó pudiendo hacerlo y yo comenté que no iba a ser pretexto el físico. Pero sé que pueden dar mucho más y con el tiempo lo irán dando por culpa de esta enfermedad. Califico el resultado en función a lo que mostramos en el campo es justo”, comentó en videoconferencia de prensa.

“Partido serio, muy cerrado, nadie regalo nada, faltó el gol, ambos tuvimos ocasiones, nadie pudo ser mejor que el otro. No nos vamos contentos, pero dentro de lo que hay sumamos, el equipo trabajó con muchas complicaciones, no es pretexto, pero es cierto, que sólo estuvimos completos dos días, unos venían peor que otros y no hay más”, reiteró el Vasco.

Rayados de Monterrey recién ha ido retomando actividades tras el brote por COVID-19 que registró entre sus filas en el comienzo del Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX.

Finalmente “lo que vimos es lo que hay hoy, se tiene que mejorar ofensivamente darles más posibilidades a los jugadores de que pisen más el área. Más opciones, mecanizar aspectos ofensivos, seguir con el rigor de la pelota, no permitir que nos hagan daño.

“Hay que recuperar a los que no tuvieron minutos y presentar un equipo competitivo contra Pumas y ojalá podamos mantener el rigor de la pelota, a lo mejor ser más atrevidos en el último tercio. Fue una semana muy rara, no hay más”, aseguró Aguirre.

