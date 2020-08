Vardy renueva con Leicester hasta el 2023.

El goleador tenía contrato por tres años y lo extendió uno más; en 2019 ganó la Bota de Oro.

El Leicester City y Jamie Vardy llegaron a un acuerdo para ampliar el contrato del goleador británico hasta junio de 2023, informó el club inglés en un comunicado.

The story continues 📜#lcfc is delighted to confirm that @Vardy7 has agreed a contract extension with the Foxes to June 2023! 📝 pic.twitter.com/LBstXEVNUR

— Leicester City (@LCFC) August 26, 2020