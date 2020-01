Vaqueros de Dallas anuncian salida de Jason Garrett. El propietario de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, confirmó la salida del entrenador en jefe del equipo, Jason Garrett. Durante la transmisión del partido de la ronda de comodines entre Seattle y Philadelphia; comenzaron a circular las versiones de que el coach había sido oficialmente despedido.

Momentos más tarde, Jones oficializó la noticia a través de un comunicado de prensa.

“Estamos extremadamente agradecidos con Jason Garrett por sus más de 20 años de servicio con los Vaqueros de Dallas como jugador, entrenador asistente y head coach. Su nivel de compromiso, de carácter y dedicación a esta organización han sido sobresalientes en cualquier etapa de su carrera”, declaró el dueño de la franquicia.

