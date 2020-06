Vanessa Huppenkothen se sincera: “El físico me abrió las puertas”

View this post on Instagram

No puedo ser mas bendecida… Tengo un trabajo que amo y me apasiona. Regreso a México con tanta emoción de haber cubierto un evento muy enriquecedor, en el que pude entrevistar personas fuera de serie, ejemplos de disciplina y perseverancia… Arsene Wenger, Eliud Kipchoge, Novak Djokovic, Cesc Fabregas, Alessandro del Piero, Lindsay Vonn, Lorena Ochoa, Didier Deschamps, Cafú, Edwin Moses, Missy Franklin (por orden en fotos), Tony Hawk, Fabian Cancellara, Boris Becker, Chris Hoy… Gracias ESPN, @manucerdeira83 @palomo_espn @alvarocarmonac @mercedesbenzmx @laureussport #laureus19 “Sport has the power to change the world” Nelson Mandela