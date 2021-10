Vanessa Huppenkothen recuerda la difícil bienvenida que le dio José Ramón Fernández. Vanessa Huppenkothen se ha posicionado como una de las caras más importantes de ESPN en México, sin embargo, su ascenso hasta este punto no fue nada fácil. Entrevistada por su excompañero de Televisa, Antonio de Valdés, recordó la dura bienvenida que tuvo por parte de José Ramón Fernández.

La exreina de belleza de la Ciudad de México aseguró que Joserra fue grosero y directo con ella cuando se confirmó su llegada a ESPN. Asimismo, reveló que el histórico periodista deportivo le dijo que no iba para vestir un bikini en esa cadena.

Se confesó: Dio a conocer por qué salió de TV Azteca, e acusan de solo ser "una cara bonita" sin conocimientos y esto dice sobre el machismo en el periodismo deportivo. Así la hizo vivir José Ramón Fernández su primer día. 😲https://t.co/pzZUXJF4yL — Diario Diez (@DiarioDiezHn) October 7, 2021

“No lo conocía [a José Ramón], confieso que lo sigo desde que empecé en los medios. Me presentaron en el programa como nueva integrante de ESPN y creo que entre que me quería dar la bienvenida y marcarme que debía saber de lo que hablaba, que no iba yo a llegar a ponerme un bikini y debía prepararme”, declaró Huppenkothen.

A pesar del duro recibimiento, la conductora de SportsCenter aseguró que desde entonces ha estado bajo el cuidado de Joserra, quien la considera como una hija.

“El ambiente era diferente, nunca fue grosero conmigo y hoy honestamente me da consejos, es muy amable, se volvió como mi papá en ESPN. En el Mundial de 2018 me dio muchos consejos, me cobijó y siempre se portó muy bien”, agregó.

Acerca de su sorpresiva salida de Televisa, empresa en la que saltó a la fama, la exreina de belleza indicó que estaba frustrada por las tareas que le eran encargadas, aunque menciona que no dejó en malos términos la empresa de Chapultepec.

“Ya estaba frustrada y estancada, luego me ofrecieron ser conductora del programa ‘Hoy’, pero los deportes son lo mío. Mi paso a ESPN fue como el de un futbolista del que compran su ficha, todo terminó cordialmente, nadie me corrió ni demandé a nadie”, finalizó la periodista deportiva.

