Vanessa Huppenkothen habla sobre el acoso de Alarcón. Vanessa Huppenkothen rompió el silencio. La actual conductora de ESPN habló sobre su paso por Televisa Deportes donde fue se vio inmiscuida en un escándalo de acoso por parte de Javier Alarcón.

En charla con el propio Javier Alarcón, Huppenkothen desmintió las versiones que señalaban al veterano periodista de acosar a la modelo mexicana. Además, Vanessa aseguró que en todo momento existió respeto por parte de su ex jefe en la Televisora de San Ángel.

“Tú sabrás que en no sé cuántos años, pero ni una mirada lasciva, ni ningún comportamiento en ningún sentido contigo ni con otra. Siempre me trataste con mucho respeto; me ponía mini faldas y nunca me viste las piernas”, comentó Vanessa Huppenkothen.

Vanessa Huppenkothen, de ESPN, aseguró que gracias a su físico es hoy en día una de las conductoras más famosas en el ámbito deportivo mexicano.

En charla con su ex jefe de Televisa, Javier Alarcón, Vanessa habló sobre el inicio de su trayectoria en el medio deportivo. La modelo de 35 años reconoció que se abrió puertas en este mundo gracias a su ‘físico’ y dejó claro que en todo momento se ‘manejó con respeto’.

“Sí tengo que aceptarlo, el físico me abrió las puertas, me permitió tener unas entrevistas, ¿por qué no? Pero yo siempre me manejé con mucho respeto, fui muy sangrona a la hora de hacer mis entrevistas, no permití la apertura a mi vida privada o a salir con alguien después de haberle hecho una entrevista, esa parte fue muy cuidada de mi parte, después demostrar que sabes a base de golpes y mucha preparación”, afirmó Vanessa Huppenkothen.