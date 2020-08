Van Persie regresa al Feyenoord para entrenar delanteros.

A un año de su retiro el jugador regresa al futbol para apoyar al equipo que lo debutó.

Robin Van Persie está de regreso en el fútbol y tomará un puesto de apoyo en el Feyenoord de la Eridivisie, el equipo que lo debutó.

Las puertas se le abrieron par que pueda ser entrenador en la escuadra que también lo despidió como jugador profesional.

Y aunque este regreso no es un puesto oficial, no se negó a la invitación de Dick Advocaat, director técnico del Feyenoord. Para que se sumara a su cuerpo técnico y ser un apoyo para Robert Bozenik. Quien es el delantero que apenas se unió el año pasado y que cuenta apenas con 20 años de edad.

Se supone que se debió haber incorporado desde marzo pasado, pero la aparición del coronavirus cambió los planes y tuvo que retrasar el reencuentro.

Ziet RVP een toekomst als trainer? 🎙 @Persie_Official: ‘𝘐𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘦𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘦𝘶𝘬 𝘫𝘢𝘢𝘳 𝘨𝘦𝘩𝘢𝘥 𝘦𝘯 𝘪𝘬 𝘨𝘢 𝘯𝘶 𝘵𝘰𝘦𝘵𝘴𝘦𝘯 𝘰𝘧 𝘪𝘬 𝘩𝘪𝘦𝘳𝘪𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘸𝘪𝘭’ #Feyenoord pic.twitter.com/ibPw42NPxq — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 7, 2020

Este viernes se presentó en su primer día de trabajo y se sabe que estará enfocado en ayudar a todos los delanteros del equipo.

“No es una función oficial”, explicó Van Persie el viernes por la mañana. Por eso me resulta difícil darle un nombre. Por ejemplo, no me veo como un entrenador de delanteros. Creo que es una situación en la que todos ganan: voy a averiguar aquí si me gusta esto y ayudaré un poco al personal con esto ‘.

La solicitud de ayuda vino de Dick Advocaat, con quien Robin van Persie trabajaba en el Fenerbahçe, entre otros. “En realidad, se suponía que debía unirme a la temporada pasada, pero al final aún estaba limitado”, recuerda la temporada anterior, que terminó abruptamente por el virus corona. Dick me llamó y me preguntó si quería ir. Y no puedo decirle que no a Dick.

“El año pasado solo hice cosas que disfruté”, continúa Van Persie. “Trabajo como analista en Inglaterra, paso mucho tiempo con mi familia, hago muchos deportes. Ahora voy a ver si esto es algo que también disfruto.

Van Persie trabajará con jugadores con los que todavía jugaba juntos, como Steven Berghuis y Nicolai Jørgensen. Eso no le hace mal. “Me siento más jugador que entrenador. Como jugador ya estaba involucrado en el diálogo y también en este rol quiero lograr cosas hermosas juntos, ejercicios divertidos. No tengo una filosofía: más caminos conducen a Roma ”.

