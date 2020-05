Van Dyk tocó en el estadio para la afición del Dortmund.

El famoso DJ alemán se presentó en el Signal Iduna Park para entretener a la afición del Dortmund en la cuarentena.

Paul Van Dyk, DJ alemán reconocido alrededor del mundo, hizo una presentación en el Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund.

En primer lugar lo llevó a cabo para mantener entretenida a la afición en plena cuarentena tras la pandemia del coronavirus.

Hola desde el @BVB estadio en Dortmund. ¡Estoy muy emocionado de traerles la #SundaySession de hoy desde la casa de mi club favorito! Nos vemos a las 7 p.m. CET en http://FB.com/PvD

Hello from the @BVB stadium in Dortmund. I am very excited to bring today’s #SundaySession from the home of my favorite club to you! See you 7pm CET on https://t.co/v0LuX7CEQG pic.twitter.com/8dtGxp4y00

— Paul van Dyk (@PAULVANDYK) May 3, 2020