Valentina Rossi gana el Women’s Amateur Latin.

Seis mexicanas terminaron en el top-20 del tablero.

En un final apasionante, Valentina Rossi conquistó la segunda edición del Women´s Amateur Latin America organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation que se disputó en Pilar Golf, Buenos Aires.

Con una ronda final de 69 golpes (-3), la argentina totalizó 279 (-9) y aventajó por la mínima diferencia a María José Marín (74 hoy), quien volvió a quedar en el segundo lugar en este campeonato al igual que en 2021.

“Todavía no caigo, estoy en shock”, dijo entre lágrimas la jugadora del Jockey Club de Rosario cuando le recordaron que el próximo año jugará 3 de los 5 Majors del golf femenino mundial. “Sabía que era una situación de Match Play contra Majo y así fue.

Fueron muy importantes los tres birdies consecutivos entre el 6 y el 8 para acortar la distancia y meter un poco de presión a una gran jugadora”, explicó Rossi, quien arrancó la última ronda a cuatro golpes de Marín Negrete, máxima favorita por juego y por ser la mejor ubicada del field en el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

Rossi tenía una buena experiencia en esa sensación de Match Play y así lo confirmó: “haber llegado a las semifinales del US Women´s Amateur en 2021 me ayudó a transitar mejor este momento”.

En un domingo en el que la amenaza de la lluvia obligó a adelantar las salidas y utilizar los tee del 1 y del 10, el viento fue un factor decisivo especialmente en los últimos 9 hoyos cuando la diferencia se había acortado a un solo golpe tras los 33 golpes de ida de Rossi contra los 36 de Majo. Ya en el hoyo 12, otro bogey de la colombiana puso a la jugadora de la Universidad de Michigan State (misma Universidad que Valery Plata) arriba por primera vez en el día. Con el viento soplando cada vez más fuerte, bajó el par 5 del 13 y sacó dos de ventaja, aunque devolvió el golpe en el hoyo insignia de Pilar Golf, el par 4 del 15. De todas formas, el objetivo hasta allí estaba cumplido: Rossi le descontó a su rival 6 golpes en 14 hoyos. Formidable.

Con Annika Sörenstam como espectadora de lujo junto a su familia, la zurda no falló en los últimos 3 hoyos y embocó un putt de mucho compromiso para par en el 18 que le dio la primera victoria al país sede.

“Es increíble que todas las jóvenes de Latinoamérica tengamos este evento, un campeonato con tantos premios y con este nivel de organización. Estamos muy agradecidas con The R&A y la ANNIKA Foundation”, aseguró Rossi y agregó emocionada: “el abrazo con Annika y con mi familia en el 18 no me lo voy a olvidar más”.

Para Marín, comprometida ya con la Universidad de Arkansas, fue una nueva frustración en este campeonato: en 2021 hizo tres bogeys en los últimos 7 hoyos para perder por 1 frente a su amiga Valery Plata.

Y sin dudas, aquello jugó en su cabeza: “cuando Valentina descontó tres golpes en la ida, ya en el tee del 10 empecé a pensar en lo que sucedió el año pasado y esperaba que no pasara de nuevo y cuando erré para birdie en el 18, sucedió.

De todas maneras, me llevo muy buenas sensaciones y regresaré el próximo año por la revancha”, comentó más tranquila tras dejar algunas lágrimas en ese abrazo contenedor de Annika en el green del 18.

Vania Simont

Cabe resaltar que seis mexicanas finalizaron entre las mejores 20 jugadoras de la competencia. Con total de 284 (-4), Vania Simont culminó en cuarto lugar, Ana Isabel González cayó a la décima posición con 291 (+3), Isabel Amezcua se ubicó en decimosegundo sitio con 292 (+4), Lauren Olivares en decimotercero 293 (+5), Clarisa Temelo en decimoquinto con 294 (+6) y María Fernanda Martínez en decimoséptimo con 296 (+8). Mientras que, María José Martínez se retiró de la competencia.

Ana Isabel González.

Finalizó una nueva edición del Women´s Amateur Latin America organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation, un campeonato que definitivamente cambió la historia del golf femenino en la región. Con sonrisas para unas y tristeza para otras, el deporte siempre da revancha. Pero lo más importante, es que, durante una semana, las mejores jugadoras de la región vivieron una verdadera fiesta que afortunadamente, como dijo la campeona, llegó para quedarse y será una bisagra en la carrera de cada una de ellas.

