Valentina Murrieta visita a su entrenador Adolfo Misarte

Con 14 años juega con la Sub 15 y 18, además ya fue convocada a la Selección Nacional Sub 17.

La portera veracruzana, Valentina Murrieta Galindo, visitó su casa, el puerto de Veracruz, y no dudó en visitar a su maestro, Adolfo Misarte.

Juega desde hace un año con América Sub-15 y Sub-18, y su meta es jugar con el primer equipo, que acaba de ser campeón hace una semana.

Valentina Murrieta Galindo tiene 14 años de edad, y a decir de Fito Misarte, desde los 7 años de edad tenía grandes cualidades.

Ella jugaba con Chivas Veracruz, y a la par entrenaba Rodolfo Misarte, quien ha preparado a una gran cantidad de arqueros.

Disfrutando del futbol veracruzano

Roberto Matosas: Liderazgo

Valentina ya juega con la Sub 17 del América y jugó las finales hace algunas semanas en esta y la sub 18 de las Águilas del América, además de que ya fue convocada a una convocatoria de la Selección Nacional Sub 17.

Se dijo “muy contenta, hace un año llegue al América, me seleccionaron para una visoria que se hizo aquí en Veracruz a mí y a dos compañeras más, nos invitaron a Coapa para vernos y fui la única que me quedé y ya pasó un año”.

Ya ha entrenado con el primer equipo femenil americanista, “varias veces, afortunadamente he tenido la suerte de esta con el primer equipo en entrenamientos y es muy padre, desde el técnico español como todas las compañeras, se aprende mucho en ese nivel”.

Lamentablemente la regla en el futbol femenil es que nadie puede debutar antes de los 16 años, “yo tengo 14 así que por ahora me toca esperar y seguir trabajando para luego pelear por algún lugar”.

Destacó que su mayor cualidad es, “Mi carácter, creo que eso me ha sacado adelante, el profe Misarte me enseño a ser fuerte y nunca bajar los brazos, además soy muy buena deteniendo penales”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ