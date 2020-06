Valencia tunde a entrenador de Atalanta por no revelar que tuvo COVID-19. Tras la revelación del técnico de Atalanta, Gian Piero Gasperini, de que tenía conocimiento de que estaba enfermo de COVID-19, una noche antes del partido entre su equipo y Valencia, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, el conjunto español expresó su sorpresa por estas declaraciones.

💥 ¡Salta la polémica en Valencia! Gasperini, técnico de la Atalanta, reconoce ahora que tenía coronavirus cuando visitó Mestalla: "El día antes del partido estaba enfermo, la tarde del partido peor" https://t.co/GNelUYqJLm — MARCA (@marca) May 31, 2020

Los Naranjeros reprocharon que el entrenador italiano no revelara que tenía síntomas de la enfermedad por el nuevo coronavirus, antes y durante el cotejo, y que no tomara medidas de precaución, lo que habría puesto en riesgo a muchas personas durante su viaje a España.

El Valencia muestra su sorpresa por las declaraciones de Gasperini, entrenador del Atalanta. pic.twitter.com/kZW1iOqlWj — Radio Taronja (@RadioTaronja_) May 31, 2020

“Valencia CF desea expresar públicamente su sorpresa por el hecho de que el entrenador del equipo rival en la eliminatoria de 1/8 de final de UEFA Champions League reconozca que tanto al día anterior como el del partido disputado el pasado 10 de marzo en Mestalla fue consiente de, como mínimo él mismo, estar sufriendo síntomas presuntamente compatibles con el coronavirus sin tomar medidas preventivas, poniendo en riesgo, si ese hubiera sido el caso a numerosas personas durante su viaje y estancia en Valencia”.

Este domingo, el diario italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ publicó una entrevista con Gian Piero Gasperini, en la cual el estratega de Atalanta reveló que padeció COVID-19. El estratega aseguró que previo al partido entre los I Nerazzurri y Valencia se sintió enfermo.

Responderá el Gobierno por no evitar el partido Valencia-Atalanta? Porque no cancelaron los viajes desde Italia? El partido se celebró a puerta cerrada pero habían cientos de aficionados por las calles @populares @ppcv @PPSenado @Abierto_PP @popularsval https://t.co/M65i8AEh23 — Fernando de Rosa (@fernandoderosa4) May 31, 2020

“Hace unos días me hicieron las pruebas que me confirmaron que tuve la enfermedad (COVID-19). Recuerdo que el día antes del partido de Valencia estaba enfermo. Por la tarde, peor. Y cuando volvimos a Italia me sentía hecho pedazo”, expresó Gasperini.

🦠| El entrenador del Atalanta tenía el Covid-19 cuando disputó la vuelta ante el Valencia 🏥| El técnico se encontraba muy mal, incluso pensaba que se iba a morir ⚫️🟠| El Valencia ha tenido un total de 6 jugadores con positivos pic.twitter.com/NspabTuAO4 — Crónica Deportiva (@cronica_depor) May 31, 2020

Asimismo, el técnico aseguró que tras el partido se sintió mal de salud y que se preguntó qué hubiera pasado si se internaba en una clínica. En el banquillo tenía mala cara. Era el 10 de marzo y las dos noches siguientes apenas dormí. Me sentía en pedazos y cada dos minutos pasaba una ambulancia, parecía la guerra. Pensaba: ¿si voy al hospital, qué me pasará?”, concluyó.

