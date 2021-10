Usuarios de redes sociales colapsan teléfono de comentarista de Televisa. Un inocente error de Eduardo Trelles provocó que el teléfono de Francisco Javier González, otrora hombre poderoso de Televisa, colapsara. A través de un par de publicaciones en redes sociales, el Flaco reveló que ha recibido decenas de mensajes de WhatsApp debido a que Trelles reveló su número personal en Twitter.

“Por la imprudencia de un amigo que les dio mi teléfono, me apena decirles que no los puedo atender a todos por esa vía. Cuando esté de vacaciones trataré de responderles y no hacerle al ‘Canelas’. Me hicieron el día emocionante y divertido”, publicó el comentarista y cronista de la empresa de Chapultepec.

En una publicación de seguimiento, González compartió un video en el que mostraba la cantidad de mensajes que ha recibido, revelando que algunos le mientan la madre, mientras que otros le piden trabajo.

Usuarios de redes sociales colapsan teléfono de comentarista de Televisa; Lalo Trelles filtró su número en Twitter

“Ni en mi cumpleaños… algunos me piden chamba, otros me la mientan, otros me mandan saludos en buena onda, otros sí se pasan, está terrible”, añadió, mientras mostraba que ya había sido agregado a varios grupos de WhatsApp.

Finalmente, ironizó con haber dado su número telefónico a Trelles y le recriminó que lo filtrara a los usuarios de Twitter. “Está padrísimo que a tus cuates le des tu teléfono, para eso son los amigos, pero que sí sepan qué hacer con ellos. ¿Trelles, qué pasó, cuate? ‘Sorry’, mínimo, no manches, qué bárbaro. Mientras tanto, saludos, la verdad me estoy divirtiendo mucho”, concluyó.

