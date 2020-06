Usain Bolt dona equipo médico a hospital donde nació su hija. Hace algunas semanas, Usain Bolt se convirtió en padre por primera vez en medio de la pandemia de COVID-19. En agradecimiento a los médicos y a la clínica que atendieron a su mujer en el nacimiento de su hija, el ex atleta donó material y equipo al hospital en el que vio la vida su primogénita.

I am forever grateful to the maternity staff at Nuttall Memorial Hospital for the amazing care we received. To give birth safely to our beautiful daughter at the same place my mother gave birth to me was the most ethereal feeling.

Your staff was beyond exceptional. Thank you! pic.twitter.com/NIDJW9TqJU

