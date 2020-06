US Soccer permitirá protestas durante su himno nacional.

En primer lugar ñsos jugadores de todas las selecciones nacionales de los Estados Unidos podrán protestar libremente durante la entonación del Star Spangled Banner.

La junta directiva de la Federación de Futbol de Estados Unidos revocó la política implementada en 2017 que obliga a todos los jugadores de selecciones nacionales a ponerse de pie durante el himno nacional.

Esta regla fue impuesta después de que la futbolista Megan Rapinoe se arrodilló en apoyo a Colin Kaepernick, quien hacía lo mismo cuando durante la ceremonia del himno nacional previo a los partidos de NFL para llamar la atención sobre la desigualdad racial y los abusos policiales en el país.

“No hemos hecho lo suficiente para escuchar, especialmente a nuestros jugadores, ni para entender y reconocer las experiencias muy reales. Y significativas de los negros y de otras comunidades minoritarias en nuestro país”.

The U.S. Soccer Board of Directors voted yesterday to repeal Policy 604-1, which required our players to stand during the national anthem.

Black Lives Matter.

We can do more and we will. pic.twitter.com/wtyfkVZmsB

— U.S. Soccer (@ussoccer) June 11, 2020