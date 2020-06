US Open se disputará sin contratiempo entre agosto y septiembre. Pese a que la pandemia de COVID-19 ha afectado la temporada de tenis, el US Open se prepara para celebrarse sin contratiempos. De acuerdo a ‘Forbes’, la ATP y la WTA habrían dado “luz verde” a los organizadores de este evento para llevar a cabo el torneo que se disputa año con año en la ciudad de Nueva York.

El Abierto de Estados Unidos se jugaría entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, tal como estaba marcado en el calendario de la ATP. Como parte de las medidas sanitarias para realizar este Grand Slam, no se permitirá el acceso de periodistas ni de aficionados a los estadios. Asimismo, podría no contar con la presencia de jugadores estrellas del deporte blanco.

After working some serious overtime, the USTA has decided that the 2020 US Open should go ahead as scheduled (but not as usual). Formal government approval still needed. An announcement should come mid week

— Christopher Clarey (@christophclarey) June 15, 2020