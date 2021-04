Uriel Antuna prefiere jugar en Europa que ser campeón en Chivas. Ariel Antuna llegó a Chivas con la carta de refuerzo bomba y desde entonces su participación en el equipo ha estado regida por la irregularidad. Pese a esto, el Brujo no descartó regresar al futbol europeo, incluso si esto significa no lograr un campeonato con el Rebaño Sagrado.

"No se dan cuenta que estamos en nuestro trabajo y siempre vamos a dar lo mejor"❤️🐐



Uriel Antuna se sinceró sobre los aficionados de @Chivashttps://t.co/CRu4W5t3EB — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 16, 2021

“A mí no me gustan las cosas fáciles, es un reto difícil regresar a Chivas, con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa, obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo sumando y probar otras costumbres”, declaró en entrevista con Zavalive.

🛫 Europa

🦅 América

🏆 Campeón con Chivas



Uriel Antuna señaló que piensa más en el crecimiento de su carrera 😱https://t.co/WTIQfbE7mS — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) April 16, 2021

Asimismo, ante la opción de un retiro tempranero del futbol o jugar con América, Antuna no dudó un instante y aseguró que elegiría jugar con las Águilas, a pesar de que esto signifique traicionar su pasado Rojiblanco.

“Con 23 años, te diría fichar por el América; no me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta, entonces al dar las dos opciones de no hacer nada o seguir jugando, la verdad está complicado, pero preferiría ir al América que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o porque puede ser otro escalón para que te vean simplemente”, añadió.

🗣 ¡Responde Uriel Antuna a las críticas!



🐐 El futbolista de @Chivas mandó un mensaje contundente a la afición.



👉👉 https://t.co/3FkcFNqPZo pic.twitter.com/vaQ3shg0Ow — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 16, 2021 tes

Uriel Antuna ha jugado 13 partidos en el Guard1anes 2021 y sigue sin marcar con las Chivas, aunque presume un par de asistencias en el torneo.

