Uriel Antuna pide empatía a la afición de Chivas. Uriel Antuna declaró en una charla con el Youtuber Zavalive que los aficionados no se ponen en los zapatos de los jugadores y no se dan cuenta del esfuerzo que ponen en la cancha.

“A veces hay que ponerse del lado de ellos, si estás viendo sufrir al equipo pues hay que exigir. Ellos son aficionados desde mucho antes de que nosotros llegáramos al equipo, yo tengo apenas un año y hay aficionados con 40 años o más siguiendo al equipo. A veces te pones del lado de ellos, deben sentirse frustrados o enojados, quieren venir a insultarnos. Pienso que a veces ellos no se ponen en nuestros zapatos, ¿me entiendes?, no se dan cuenta que estamos en nuestro trabajo y siempre vamos a dar lo mejor”, dijo Antuna.

“Si tu fueras aficionado, ¿estarías enojado con Chivas?”, cuestionó el Youtuber.

“A veces (los aficionados) o no piensan, o quieren echarle a todo mundo en vez de pensar en que, por estar en un mal momento, no quiere decir que no se intentó o que se va a dejar de apoyar. En mi forma de pensar, entiendo que estamos en mal momento, pero a lo mejor están molestos, sí, ¿cómo le ayudas más a tu equipo?, ¿echándole mierda?, ¿o apoyándolo?, son diferentes formas de pensar”, respondió el atacante.

Antuna también expresó su opinión acerca de lo que manifiestan algunos aficionados en redes sociales cuando les recriminan a los futbolistas sobre su falta de resultados.

“A veces cuando leo los comentarios en las fotos, de que le echemos ganas, que no seamos huevones y esas cosas. Esta es nuestra profesión y es lo que nos gusta hacer, no lo vamos a dejar de hacer ni a entrar al campo a caminar o a querer no meterla o fallar un pase, siempre queremos hacer lo mejor posible, al final no se dan bien las cosas” concluyó.

