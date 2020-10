Uriel Antuna manda mensaje a todos sus detractores. Uriel Antuna llegó hace casi un año a Chivas con la expectativa de convertirse en uno de los jugadores claves del equipo, sin embargo, desde su arribo ha protagonizado más momentos polémicos fuera de la cancha que dentro de ella. Ante las constantes críticas que ha recibido, el Brujo mencionó que esto es parte de la profesión y se mostró acostumbrado a ser el objeto de los reclamos.

"La gente siempre va a hablar; trato de hablar en la cancha": Uriel Antuna sobre las críticas https://t.co/ldxBENJSbw pic.twitter.com/sBqQMIBGYf — La Afición (@laaficion) October 10, 2020

“La gente siempre va a hablar, hasta ahorita no dejan de decirme que si por qué yo, que no meto goles en los equipos donde estoy, pero bueno, esto siempre va a existir y estar y es parte del futbol”, expresó el volante ofensivo de Guadalajara en entrevista con la cadena ‘TUDN’.

Uriel Antuna se aleja de redes sociales para EVITAR CRÍTICAS https://t.co/1LvdItwGNC pic.twitter.com/EzZcNNByGn — MedioTiempo (@mediotiempo) October 10, 2020

Cuestionado sobre los polémicos eventos que ha protagonizado desde que fue fichado por el Rebaño Sagrado, Antuna indicó que no suele dar explicaciones y señaló que él responde solamente dentro de la cancha, con lo que minimizó las críticas hacia su vida personal.

Uriel Antuna manda mensaje a todos sus detractores y asegura que él solo habla en la cancha

“Mi mayor virtud es responder dentro de la cancha, me cuesta dar explicaciones y siempre trato de hablar dentro. Siempre hay errores y aciertos y tengo que tomarlo con tranquilidad y seguir por ese paso. En las redes sociales está cañón, todo se sabe. He tratado de alejarme un poquito y no hacerle mucho caso a la gente porque no sabes quién está detrás del comentario. Trato de no ver nada y de ver las cosas positivas”, añadió.

¡TOMÓ SU DECISIÓN!🗣️ Uriel Antuna prefiere los Juegos Olímpicos que la Copa Oro⚽️🇲🇽https://t.co/2m41O2c9pu pic.twitter.com/a79uzxbM7F — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 10, 2020

Uriel Antuna ha elevado su nivel de juego en las últimas semanas con Chivas y se ha ganado ser llamado por Gerardo Martino a la Selección Mexicana. El atacante acumula dos goles en 715 minutos con los Rojiblancos en el actual Guard1anes 2020.

