Universidad de Connecticut no jugará futbol americano en 2020. La pandemia de COVID-19 provocó que la Universidad de Connecticut cancelara su programa de futbol americano para este 2020. En un comunicado de prensa, la institución educativa informó que debido a la contingencia sanitaria determinó no arriesgar la salud de sus atletas/estudiantes, decisión que consultó con sus jugadores.

After receiving guidance from state and public health officials and consulting with football student-athletes, we've decided that @UConnFootball will not compete on the gridiron this season. https://t.co/R5dLlnFNo9

— UConn Huskies (@UConnHuskies) August 5, 2020