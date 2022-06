Universidad Anáhuac Veracruz Xalapa contra Halcones UV.

Del 7 al 11 de junio, 12 universidades se juegan el ascenso a la División I de ABE

¡Primera jornada con clásico xalapeño! Leones Anáhuac Xalapa vs Halcones UV, se juega a las 14:00 h en Complejo León el lunes 6 de junio

Terminó la espera y los representantes de los equipos de la División II de la Asociación de Baloncesto Estudiantil (ABE), saldrán a la duela a partir del lunes 6 de junio.

El director general de la Liga ABE, Yair Olano Galicia, mencionó que este nacional “es diferente totalmente, pero esa magia o emoción que se siente al jugar para subir al ascenso la verdad es increíble, un sentimiento de emoción, mucha pasión, es lo que he percibido con los entrenadores y los capitanes, realmente están motivados y con una gran ilusión”.

La mayoría de los participantes y aficionados al deporte ráfaga estudiantil en México que siguen la temporada de la División II, aseguran que la Universidad Madero de Puebla es el favorito para ascender. Esto opina su capitán, Oscar Romero: “Nos sentimos favoritos por la preparación que hemos tenido, no por el nombre; todo queda dentro de la cancha. Es una responsabilidad regresar porque creemos que es muy diferente el nivel de primera con el de segunda, nosotros creemos, pero del creer al hacer es muy diferente. Queremos hacer las cosas para demostrar que somos un equipo de primera y no de segunda”.

En cuanto al equipo local, Leones Anáhuac Veracruz, les espera un debut lleno de emociones y de suma importancia, ya que en la primera fecha se enfrentan ante los Halcones de UV. El capitán de la Anáhuac, Luis Arroyo comentó: “sabíamos que nos íbamos a enfrentar a ellos en algún punto del torneo, pero estamos listos para jugar contra todos, no dejarnos llevar por ser locales. Tenemos que defender la camiseta en todos los partidos”.

Pese a jugar con el equipo local, ahora los emplumados fungirán como visitantes ya que se meten a la duela de Leones, algo que no le molesta a Justin Quintero, su capitán, quien mencionó: “En esta instancia del torneo ya no es de dos equipos, todos los rivales son difíciles y serán partidos duros, así que hay que entregar el 100 % en la cancha, porque sabemos que tenemos todos para ascender”.

El norte del país no se puede quedar atrás y el programa de baloncesto de la Autónoma de Chihuahua tiene en la mira el regreso a primera a como dé lugar; “A los chavos les he dicho que siempre he sentido que seguimos perteneciendo a División I, tenemos que hacer lo máximo para regresar; si bien no estuvo en nuestras manos haber descendido, ahora nos corresponde a nosotros regresar al lugar que creemos pertenecer”, comentó el capitán del equipo David Ramos.

La historia para Borregos Salvajes del Tec. de Monterrey, campus San Fe, fue similar a la Halcones y Leones. Les tocó descender, pero están en el proceso de regresar. El líder de este grupo, Jorge Jiménez, está de acuerdo en que esto es formativo pero también se busca ganar; “Venimos con una formación buena gracias a nuestros coaches y directiva, esto es muy formativo, venimos desde abajo con los novatos y varios veteranos, sentimos que poco a poco vamos a dar los resultados”.

José Ramón Estrada, capitán de la Universidad Americana del Noreste, campus Saltillo, asegura que para ganar “tenemos que dar lo mejor de nosotros, cada partido es una final. Todos los partidos tenemos que ganarlos de manera contundente para no preocuparnos por calificar en la fase de grupos”.

Desde Zapopan, Jalisco, la quinteta de la Universidad del Valle de México sabe que no vienen con el cartel de algunos equipos con los que van a competir, pero recomiendan a sus rivales no confiarse porque podrían darles una sorpresa; “venimos mentalizados a que no será un torneo fácil, todos los equipos que están aquí son primer lugar en su zona, no somos los favoritos, pero ahí también hay una pequeña ventaja”, palabras del capitán Hernaldo Martínez.

Los basquetbolistas de la Universidad Montrer vienen motivados y en voz de su capitán, Iván Gallegos: “Sabemos que pertenecemos a una institución que estuvo en División I hace poco y queremos recuperar ese lugar, espero junto a mis compañeros quedarnos en Xalapa hasta el próximo domingo”.

Tras tres años de trabajo, Daniel Navarro, líder de la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes y sus jugadores tienen la mira puesta en arrebatarle a los favoritos un lugar en las finales de la competencia: “Competiremos contra el que nos toque, tenemos un objetivo muy claro que es el ascenso y vamos a luchar con todo para conseguirlo”.

Aarón Rico representante de la Universidad La Salle Bajío asegura que no hay favoritos en la competencia “todos tenemos una oportunidad para buscar el ascenso, cada quien tiene su determinación y su constancia, cada quien tiene su formar de participar, nosotros queremos el ascenso”.

Para finalizar, el director general Yair Olano, agradece el apoyo de todas las instituciones involucradas: “tenemos un gran compromiso, un sentido de responsabilidad para poder hacer lo mejor para que los deportistas tengan un escenario digno como el que tenemos ahora, que es la Anáhuac Veracruz campus Xalapa, un lugar precioso para que pueda llevarse el mejor básquetbol”.

Cabe señalar que la entrada es abierta para la afición siempre respetando los protocolos sanitarios como el uso de cubre bocas, la aplicación de gel y tomarse la temperatura antes de ingresar al recinto. Para quienes les es imposible darse cita en la Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa para las justas deportivas, la Universidad transmitirá a través de su página de Facebook todos los partidos, en @anahuacxalapaoficial y se puede consultar la cartelera del evento en https://www.anahuac.mx/veracruz/evento/campeonato-nacional-abe-division-ii-varonil-2022

A la capital veracruzana le espera una semana llena de emociones, gran calidad deportiva y el mejor baloncesto del país.

