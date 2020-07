Union Berlin propone pruebas Covid-19 para llenar estadio.

Quiere ser el primer equipo de las grandes ligas que llene su estadio y planea tests masivos de covid-19 a todos los aficionados que asistan al encuentro a partir del regreso de la Bundesliga en septiembre.

“Nuestra experiencia en el estadio no funciona con el distanciamiento social, y si no se nos permite cantar y gritar, entonces no es Unión”. Señaló el presidente del conjunto berlinés.

“La entrada al estadio se otorgará con un boleto del partido y un resultado negativo de la prueba. Que no debe ser anterior a 24 horas antes de que el estadio cierre sus puertas”, puntualizó Dirk Zingler.

Union Berlin propone pruebas Covid-19 para llenar estadio.

La curiosa iniciativa costaría al equipo cerca de un millón de euros por partido, pues serían cerca de 22 mil pruebas con un costo aproximado de 50 euros.

En principio, los eventos con más de 5 mil personas están prohibidos en Berlín hasta el 24 de octubre, y el 18 de septiembre dará comienzo la Bundesliga.

El Union Berlin tuvo una sorprendente temporada y finalizó 11º en su primera temporada en la primera división de Alemania y el Stadion An der Alten Försterei, casa del equipo, colaboró para dicha hazaña.

La experiencia en el estadio 1.FC Union Berlin se caracteriza por la cercanía y la intensa participación de los aficionados en los eventos que rodean los 90 minutos.

El Stadion An der Alten Försterei es un centro clave para el contacto social y ofrece a unas 1000 personas la oportunidad de ganarse la vida en un día de partido.

El corazón de la vida del club no se ha sentido durante meses debido a las medidas implementadas para enfrentar el brote de COVID-19.

En el prólogo del programa de la jornada previa al último partido en casa de la temporada, 1. El presidente del FC Union Berlin, Dirk Zingler. Escribió: “Cuando se trata de organización, 1. El FC Union Berlin está preparado para hacer todo lo que esté en su poder para dar la bienvenida a las personas sin distanciamiento social. en el suelo lo más rápido posible. El camino fácil nunca ha sido una opción para Union “.

Siguiendo el plan de higiene del DFL, que demostró ser exitoso para operaciones especiales de partidos, 1.FC Union Berlin espera tener capacidad total en el Stadion An der Alten Försterei para la primera jornada de la Bundesliga a más tardar. Un aspecto central de la estrategia DFL era evaluar a todas las personas que no podían mantener el distanciamiento social y la implementación del uso de máscaras. El resultado fue que era posible garantizar que solo las personas que no portaban el virus entraran en contacto entre sí.

Para lograr este objetivo, 1. FC Union Berlin está trabajando para evaluar a su personal y a todos los 22,012 poseedores de boletos para coronavirus en la jornada. La entrada al estadio se otorgará con un boleto de partido y un resultado negativo de la prueba, que no debe ser anterior a 24 horas antes de que el estadio cierre sus puertas.

“Nuestra experiencia en el estadio no funciona con el distanciamiento social, y si no se nos permite cantar y gritar, entonces no es Unión”, agregó el presidente del club de la Unión.

“Al mismo tiempo, la seguridad de nuestros visitantes y del personal está en el centro de todas nuestras consideraciones”.

“Queremos asegurarnos de que nadie esté infectado en nuestro estadio con entradas agotadas; esto se aplica a los miembros del club de la Unión y a los visitantes partidarios”.

“Implementar dicho plan es un enorme desafío organizativo y económico, que estamos felices de enfrentar con todas nuestras fuerzas”.

“Significa que nosotros, como club de fútbol, ??asumiremos los costos de implementar las medidas necesarias nosotros mismos”.

“Nuestro objetivo es dar volver a la gente el fútbol que aman y anhelan y, que hemos enfatizado repetidamente en los últimos meses, para que las personas que lo necesitan con urgencia vuelvan al trabajo.

Se están explorando varias posibilidades para poder utilizar las capacidades de prueba que están disponibles en cantidad suficiente dentro de las 24 horas.

Las conversaciones iniciales con socios potenciales para la implementación de nuestro plan ya están en marcha. Tan pronto como se haya definido el marco organizativo,

Finalmente FC Union Berlin presentará el plan a las autoridades sanitarias responsables de la región de Treptow-Köpenick y el estado de Berlín.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.