Undertaker anuncia su retiro de la lucha libre. La lucha libre norteamericana podría perder a uno de sus estelares. En la última entrega de su documental, ‘The Last Ride’ The Undertaker aseguró que no tiene deseos de volver al ring; esto tras haber conseguido un sinfín de títulos en la industria de la lucha libre.

“En este punto de mi carrera, no tengo deseo alguno de regresar al cuadrilátero. No tengo más pendientes en el ring”, apuntó The Undertaker, quien lleva 30 años luchando para la WWE.

En el pasado WrestleMania 36, Undertaker midió fuerzas ante AJ Styles en un combate sin precedentes con el formato Boneyard. Sobre el ring, el ‘Hombre Muerto’ se alzó con la victoria, pero los grandes ganadores fueron los televidentes que apreciaron una pelea distinta a lo habitual.

“He llegado a un punto en que me doy cuenta de que mis días sobre el ring están contados. Es hora de que pueda hacer algunas cosas que no me permitía hacer por el bien del personaje, y por el bien de los negocios”, explicó al inicio de su serie.

You can never appreciate how long the road was until you’ve driven to the end. #TheLastRide @WWENetwork pic.twitter.com/JW3roilt9a — Undertaker (@undertaker) June 21, 2020

The Last Ride contó cómo el Mark Calaway llegó a obsesionarse con la lucha de retiro perfecta que cada Wrestlemania buscó, encontrando ante AJ Styles el momento adecuado. Sin embargo, no descartó llegar a disputar una lucha más en caso de que la situación lo amerite.

“Lo consideraría (volver a luchar). Sólo el tiempo lo diría. En caso de emergencia rompe el vidrio y saca a The Undertaker”. señaló emotivo.

Undertaker anuncia su retiro de la lucha libre

Con información de Agencias

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.