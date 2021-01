Unai Bilbao manda mensaje tras su impresionante lesión. Unai Bilbao protagonizó un impresionante accidente durante el juego del viernes por la noche entre Necaxa y Atlético San Luis, correspondiente a la jornada 2 del Guard1anes 2021, que lo dejó con una herida de locura. Tras sufrir un corte increíble a la altura de la rodilla derecha con un clavo que sostenía una lona publicitaria, el defensor español mandó un mensaje esperanzador.

Mensaje de Unai Bilbao tras su terrorífica lesión ocasionada por un clavo de la publicidad a un costado de la cancha. pic.twitter.com/Qvtg7GGQOo — Andre Marín (@andremarinpuig) January 16, 2021

“Todo en orden, gracias por los mensajes. ¡Volveremos pronto!”, expresó el zaguero español. Por su parte, los Rayos informaron que Bilbao “se encuentra bien tras ser atendido por los servicios médicos del equipo”.

¿Y LA INTEGRIDAD DE LOS JUGADORES?



El reportero Juan Carlos Zamora compartió una foto del clavo con el que Unai Bilbao se lesionó de manera grave contra el San Luis. Qué irresponsabilidad tener un objeto así en una cancha de futbol. Pronta recuperación para Unai. pic.twitter.com/oLBeOMCsjO — juanfutbol (@juanfutbol) January 16, 2021

Acerca de la impresionante lesión que sufrió Unai, José Guadalupe Cruz, entrenador de Necaxa, reveló que temió lo peor al ver la forma en que se quejaba el jugador y la manera en la que abandonó la cancha del estadio Victoria.

“Uno lo ve entrar cojeando al vestidor, en un estado físico que no augura un buen diagnóstico, pero es pronto, es muy fresca la lesión. Tenemos una semana larga y espero que a mediados él pueda estar recuperado. Primero que no sea grave, porque no tengo el reporte de los doctores”, expresó el profesor Cruz al término del juego.

😱 Escalofriante… Unai Bilbao se desgarra la rodilla con un enorme clavo que debía estar fijando las lonas de publicidad. El jugador, en shock https://t.co/v9T6snZV5j — MARCA (@marca) January 16, 2021

Unai sufrió una gran cortadura en su rodilla derecha al caer en el césped y rasgarse la piel con un clavo que anclaba la lona publicitaria detrás de la línea final de su propia meta. El defensor no se percató de inmediato del corte, sin embargo, al notar la gravedad dejó saber su dolor. Bilbao tuvo que ser sustituido y fue sacado en un carrito médico.

