Un año de “Golpes y Patadas del Covid-19 al Deporte” y de Graderío.

GRADERÍO, LIBROS & DEPORTES. Por Diego Hernández Tejeda.

Con la entrega de esta quincena de Graderío Libros & Deportes, finaliza la primera temporada esta columna.

Un espacio que nació con el lanzamiento de mi segunda obra, “Golpes y Patadas del Covid-19 al Deporte” y la Editorial Deportiva Graderío, que justamente este 21 de diciembre celebraron el primer aniversario de haber salido.

Y en este adiós, momentáneo, primero que nada, quiero agradecer a toda la gente que me brindó un espacio en los diferentes medios de comunicación en que apareció, semanalmente, primero, y después de manera quincenal.

Desde luego también doy gracias a la gente que de una u otra manera me ha apoyado para que este proyecto se mantenga, pese a todas las dificultades que hemos tenido que sortear; a los lectores que ya tienen la obra en su biblioteca; también a las plataformas y librerías donde el libro se encuentra en exhibición y que me programaron una presentación; desde luego que a los compañeros de la prensa por los espacios que siempre me han brindado para la difusión; a los colegios, universidades, grupos y asociaciones que también nos invitaron para platicar sobre este compendio.

Gracias también, a los que no…

Destacar que el libro “Golpes y Patadas del Covid-19 al Deporte”, contiene un recuento de los estragos causados en el primer año por la pandemia en el deporte profesional de México, Estados Unidos y el mundo: contagios y muertes de deportistas, exdeportistas y comentaristas deportivos; pérdidas millonarias de clubes y asociaciones; suspensiones y cancelaciones de campeonatos, torneos y competencias.

Es una obra en la que se citan nombres, datos, fechas y cifras, que quedará como un libro de consulta para la actualidad y en el futuro.

Recordar que mi primer libro, “Los 10 Grandes del Futbol Veracruzano”, publicado en 2009 y relanzado en 2020 bajo el sello de Graderío, presenta las biografías de la decena de futbolistas más destacados, nacidos en el estado de Veracruz, como: Luis “Pirata” de la Fuente, José Luis “Chito” García, Carlos “Monito” Carús, Javier “Kalimán” Guzmán, José Luis “Loco” Ausin, Fernando “Pipo” Blanco, Eduardo Rergis, Sergio Lira, Carlos Hermosillo y Luis “El Matador” Hernández.

Me despido, momentáneamente, porque estamos trabajando fuerte en el texto que esperamos sea nuestro tercer libro, y necesitamos más tiempo y hasta salir de la ciudad para finalizarlo y poder publicarlo en el próximo 2022.

No les voy a adelantar más, porque espero que sigamos en contacto, también por nuestras otras redes sociales que no agrego en la columna como son; en Twitter: @oncetitular y @DiegoHdezTejeda y Facebook: diego.hernandeztejeda

Esperemos que, pronto llegue el hermano de “Los 10 Grandes del Futbol Veracruzano”, y “Golpes y Patadas del Covid-19 al Deporte”.

Visita www.graderio.net

Síguenos: Twitter e Instagram: @graderionet

Facebook: EditorialDeportiva.Graderio

Envía E-mail: graderío.net@gmail.com.

Un año de “Golpes y Patadas del Covid-19 al Deporte” y de Graderío.

México estancado como segundo lugar de Concacaf

China toma precauciones para Juegos Olímpicos de Invierno

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen