UIF libera cuentas de la Cooperativa Cruz Azul

Tiembla la Máquina

🚂🤦🏼‍♂️😫| ¡Tiembla la Máquina! La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) congeló las cuentas de Billy Álvarez, de su hermano José Alfredo, y de Victor Manuel Garcés, directivos de la cooperativa Cruz Azul. ¿Razón? Se les acusa de lavado de dinero y desvío a paraísos fiscales por 1,200 millones de pesos¿Se imaginan que intervenga FIFA y desfilien a Cruz Azul?(🎬: Televisa)

