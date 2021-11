UEFA realiza el sorteo de su repechaje rumbo a Qatar 2022. La UEFA realizó su sorteo del repechaje para Qatar 2022 y dejó un emparejamiento que privará a los aficionados de ver a una de las selecciones grandes del mundo. Italia y Portugal quedaron del lado de la misma llave, por lo que de superar las semifinales de su cuadro se enfrentarán en la final que otorgará el pase al Mundial.

Italia se medirá en semifinales a Macedonia del Norte, mientras que Portugal hará lo propio ante Turquía. Ambos partidos—al igual que el resto de los encuentros de esta fase—se realizarán el próximo 24 de marzo de 2022.

En caso de que lusitanos e italianos superan a sus contrincantes, se medirán el 29 de marzo en la final del repechaje. De esto modo, Qatar 2022 podría no contar con Cristiano Ronaldo o con el actual campeón de la Eurocopa.

UEFA realiza el sorteo de su repechaje rumbo a Qatar 2022; Italia y Portugal quedaron en la misma llave

Por otra parte, en la llave A, Escocia se medirá ante Ucrania y Gales jugará contra Austria. Los vencedores de estos duelos chocarán en la final el 29 de marzo. Por su parte, la llave C alberga las semifinales entre Rusia vs Polonia y Suecia vs República Checa. La final de estas series se realizará el 29 de marzo y el ganador obtendrá su pase a la Copa del Mundo.

Hasta este momento, la UEFA ha entregado 10 boletos a Qatar 2022. Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos consiguieron su clasificación en la fase de grupos de las eliminatorias.

Además de estas naciones, Brasil y Argentina—ambos de Conmebol—aseguraron su lugar en la Copa del Mundo, al igual que Qatar en su papel como organizador del certamen.

