UEFA pide protocolos exhaustivos de sanidad para reanudar las ligas. La UEFA ha suplicado a las federaciones que la integran que hagan hasta lo imposible por reanudar sus ligas. Sin embargo, no estaría dispuesta a que el futbol comience sin la implementación de un plan que garantice la seguridad de los jugadores y que vayan acorde con las leyes sanitarias de cada país.

#Fútbol ⚽ 🗣 Tim Meyer reclamó "protocolos exhaustivos" para asegurar la salud https://t.co/smQ2skBh0C — Diario SPORT (@sport) April 29, 2020

Tim Meyer, presidente del Comité Médico de la UEFA, invitó a que se realicen “protocolos exhaustivos” para conservar el bienestar de los elementos que regresaría a las canchas en las próximas semanas, con la finalidad de concluir los torneos de balompié.

Infantino vs Ceferin | Mientras el Comité Médico de la #FIFA dijo ayer que hay mucho escepticismo en el regreso del futbol, hoy el profesor Tim Meyer, presidente del Comité Médico de la #UEFA dice todo lo contrario, que se puede regresar a la actividad pronto. @TigoSportsGt pic.twitter.com/6iu1QjHaRB — Charlie (@caplezama) April 29, 2020

“Todas las organizaciones de fútbol que planeen la reanudación de sus competiciones elaborarán protocolos exhaustivos que dicten las condiciones sanitarias y operativas que garanticen la protección de la salud de los participantes en los partidos y la preservación de la integridad de las políticas públicas”, declaró en un comunicado de prensa.

UEFA pide protocolos exhaustivos de sanidad para reanudar las ligas y exige que se atiendan las leyes de salud de cada país

A pesar de esta petición y del deseo de retornar a las actividades, no todos están de acuerdo con que se disputen próximamente partidos de futbol. Michael D’Hooge, presidente del Comité Médico de la FIFA, externó una petición para mantener suspendidos todos los certámenes por lo menos hasta principios de septiembre, debido a la amenaza latente de un rebrote de COVID-19.

⚠️ El presidente del Comité Médico de la FIFA dijo, en declaraciones a Sky Sports, que la recomendación es que no se juegue al fútbol en ninguna liga ni competencia antes del 1 de septiembre. — jorgebaravalle (@jorgebaravalle) April 28, 2020

“El fútbol de repente no se convierte en lo más importante en la vida. Estaré muy feliz si el fútbol no se reanuda hasta finales de agosto o principios de septiembre. Si hay una circunstancia donde los argumentos médicos deberían ganar contra los argumentos económicos, es ahora. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de vida o muerte. Es muy simple”, expresó D’Hooge.

Síguenos en Twitter @ElDictamen