UEFA anuncia boletos electrónicos para Euro 2020. La UEFA dio a conocer que más de un millón de entradas para la Eurocopa 2020 serán distribuidas a través de los teléfonos celulares. Los organizadores de este importante evento de futbol continental buscan que evitar que los boletos; para ingresar a los diferentes estadios que albergarán juegos de este torneo, sean falsificados o se dupliquen las localidades.

Hasta el momento; la UEFA ha reportado más de 28 millones de peticiones para adquirir un ticket para la Euro, el doble de lo recibido en 2016.

Las personas que hayan adquirido sus boletos durante el pasado mes de diciembre y en fechas posteriores recibirán su pase a través de la aplicación oficial de localidades de la Eurocopa 2020. Estas entradas estarán disponibles para descargarse en los últimos días de mayo de este año.

Los boletos virtuales comenzarán a entregarse como máximo siete días antes del comienzo del primer partido del torneo, así lo mencionó la UEFA.

Los organizadores de la Euro aseguran que con esta medida se ayudará a la sostenibilidad del campeonato y se disminuirán la cantidad de entradas impresas en papel, lo que significará un ahorro en el uso de este material.

“Además, la UEFA se ha comprometido a garantizar la sostenibilidad de la UEFA EURO 2020 y el hecho de contar con más de un millón de entradas móviles ayudará a este objetivo al reducir significativamente el número de entradas en papel en comparación con los torneo anteriores”, publicó el organismo.

The #EURO2020 groups have been drawn! 😍

