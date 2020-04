Tyson: Si le guardara rencor a Brad Pitt no estaría vivo.

El ex boxeador contó que cuando llegó a su casa la sorprendió con el actor Brad Pitt.

La historia es una locura, pero nada mejor que escucharla de la boca del legendario boxeador.

El actor siempre se ha caracterizado por ser todo un galán y uno de los más cotizados del medio artístico.

Y es que muchos dicen que el famoso puede tener a quien desee.

Sin embargo en una ocasión se metió con la ex esposa del boxeador y estuvo seguro que se iba a llevar unos buenos golpes.

Mike Tyson ha hablado en varias entrevistas sobre el tema. En algunas lo hace como cierto humor y en otras algo serio.

Sucedió en el año 1989, cuando estaba en su apogeo como boxeador y Brad estaba empezando como galán del cine.

Tyson cuentra que Brad estaba muy asustado y temía por su vida. Recordó que luego de separarse de su ex esposa Robin Givens pasó por un mal momento, pues en el fondo la seguía queriendo.

Una tarde decidió ir a verla sin avisar. Ahí se encontró con ella y el actor tomados de la mano.

“Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”, aseguró Tyson.

“Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un libreto”, recordó con humor el polémico ex boxeador.

Aquí el video de la entrevista del ex boxeador Mike Tyson, en donde habla sobre Brad Pitt y a quien no le guarda rencor, pues si así fuera, dijo “no estaría vivo”.

"Lo vi ahí y me enajené"… En la cima de su carrera, Mike Tyson llegó a la casa de su esposa y la sorprendió con nadie…

