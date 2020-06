Tyson Fury y Anthony Joshua tendrán dos enfrentamientos.

En el 2021 tendrán los duelos, según dio a conocer el promotor de Joshua Eddie Hearn.

En entrevista con Sky Sports el miércoles, Hearn dijo que, en principio, las dos partes llegaron a un acuerdo para dos peleas en 2021.

“Es justo decir que [Joshua y Fury] están de acuerdo con respecto a los términos financieros de la pelea”, comentó Hearn. “Hemos estado hablando con MTK [del equipo de manejo de Fury], dándoles la garantía por parte de Joshua de que todos los detalles sobre la estructura del acuerdo están aprobados por nuestra parte. Y también del lado de Fury”.

It’s official FURY VS JOSUAR AGREED FOR NEXT YEAR, I got to smash @bronzebomber first then I’ll annihilate @anthonyfjoshua #WEARESPARTANS

MASSIVE THANKS TO DANIEL KINNERHAN FOR MAKING THIS HAPPEN.🙏🏻👍🏻 god bless pic.twitter.com/18FfVKfCax

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 10, 2020