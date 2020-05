Tyson confirma que está listo para pelear contra Holyfield.

Mike declaró en un programa de radio que continúa ultimando detalles.

Parece ser que Mike Tyson se halla muy ansioso por volver a la acción en el cuadrilátero, aunque no necesariamente está esperando para que un viejo conocido como Evander Holyfield se le una en la empresa.

Tyson habló acerca de su floreciente regreso durante una aparición en el programa del rapero Lil Wayne llamado ‘Young Money Radio’ este sábado y el cantante de hip hop le preguntó sobre una posible revancha con Holyfield.

🥊🥊 MIKE TYSON: EN FORMA y muy CERCA DE VOLVER. #JUGONES pic.twitter.com/NXiuWmulLn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2020

El expúgil de 53 años de edad dijo que hay plenitud de potenciales oponentes que quieren tener la oportunidad de combatir con él.

“Escucha, hay tantos tipos que quieren hacer esto, caray. Les estamos llamando, estamos haciendo negocios en este momento. No creerías los nombres cuando estos se den a conocer. En algún momento de la semana tendremos un contrato firmado”, declaró Tyson en el programa de radio. “Y el dinero que lleguemos a ganar, va a ser para alguien más.

No voy a quedarme con ningún dinero”.

La especulación comenzó a incrementarse acerca del regreso de Tyson cuando empezó a publicar videos en Instagram de sus entrenamientos, incluyendo uno en el que termina diciendo “estoy de regreso”. Incluso está abierto a medirse a Holyfield, su anterior rival en los pesos pesados, calificando el combate como una “fenomenal” idea.

Tyson le dijo a Lil Wayne que se siente “mejor que nunca en mi vida”, y que pesa 230 libras. El excampeón también reveló algunos detalles adicionales sobre la pelea, diciendo que será una recaudación de fondos para ayudar a las personas sin hogar.

Tyson confirma que está listo para pelear contra Holyfield.

“Hombre, me estoy preparando, sabes, me estoy preparando para ayudar a algunas personas que son menos afortunadas que yo”, dijo Tyson.

“Voy a hacer este evento de caridad, y voy a tomar este dinero y ayudar a estas personas sin hogar y vamos a ayudar a estos hermanos adictos. Debido a que he estado sin hogar y he sido adicto, conozco lo duro que es. No mucha gente ha sobrevivido como yo”.

Síguenos Twitter @ElDictamen en