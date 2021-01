Tuzos se alía con PSG para formar al Chucky de los eSports.

El Pachuca se alió con el París Saint German (PSG) para consolidar su división de eSports. Y con el que, en 10 años, sueñan con forjar al mejor talento mexicano de videojuegos como lo hicieron en el fútbol con Hirving Lozano.

“Desde hace un año iniciamos con la planeación del proyecto, buscamos a distintos equipos que ya tuvieran división de eSports para que nos asesoren y el primero que nos contestó fue el PSG”. Explicó este sábado a Efe el director de mercadotécnica del Pachuca, Gil Marines.

El PSG cuenta con equipos de eSports desde 2016 y actualmente participan en League of Legends, FIFA, Dota 2 y Brawl Stars.

El conjunto parisino le ha dado consejos al Pachuca sobre cómo reclutar jugadores, cuáles son los modelos de equipos ideales. En qué videojuegos deberían incursionar y las perspectivas que tienen de los deportes electrónicos a futuro.

“Lo que más hemos aprendido del PSG es su organización, tienen un trabajo avanzado. Contratan a gamers de otros países para que participen en sus equipos, van un paso adelante que nosotros en México”, añadió Marines.

El Pachuca fichó a 25 gamers en seis diferentes juegos, League of Legends, Call of Duty. Clash Royale, Rainbow Six Siege, Fornite y FIFA, el único en el que compiten en una Liga oficial.

Para decidirse por estos títulos, el área de mercadotecnia realizó una encuesta en redes sociales en la que los votantes concluyeron cuáles eran en los que más competían los gamers.

El conjunto hidalguense decidió entrar a los eSports no sólo por los más de 55 millones de videojugadores que hay en México que podrían ser potenciales seguidores del conjunto de balompié. Sino por la oportunidad de marcar la pauta en las competencias y en el ámbito académico con su Universidad del Fútbol.

“Vamos a presentar un proyecto a la directiva para hacer cursos para gamers en la Universidad del Fútbol y, si todo va bien, construir una casa de gamers que sirva como semillero de talentos a nivel nacional”, explicó Marines.

La institución del centro del país pretende también desarrollar el área de medicina deportiva especializada en eSports. Para formar psicólogos, preparadores físicos y fisioterapeutas que atiendan a los jugadores profesionales.

Estos planes se cristalizarán en unos cuatro años, cuando Marines calcula que contarán con equipos competitivos en las Ligas más importantes.

“En 10 años queremos tener a las mejores fuerzas básicas de gamers en el país. Como ahora lo somos en el fútbol de donde han salido talentos como Hirving Lozano (delantero del Napóles italiano) y Héctor Herrera (Atlético de Madrid)”, remarcó Marines.

Pachuca Esports está en una primera etapa en la que hace streamings de tutoriales de videojuegos por las redes sociales oficiales. Y en el futuro cercano planean realizar partidos amistosos de FIFA con equipos como el Independiente argentino y el Everton chileno.

