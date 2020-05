Turan: Valverde no me dio ni un minuto para jugar.

El Turco habló en redes sociales, sobre su paso por el Barcelona.

En primer lugar el paso de Arda Turan por Barcelona no fue bueno pues Ernesto Valverde no le dio la oportunidad de jugar.

Mientras que el volante tuvo pocos minutos dentro de la cancha, y en gran parte debido a una sanción de FIFA al club.

Sin embargo, el Turco, que a pesar de tener contrato con el Blaugrana está sin equipo, espera una contratación del Galatasaray.

Además Arda Turan, el ex jugador del Atlético de Madrid habló en sus redes sociales sobre su paso por el conjunto Culé.

“No estuve triste cuando me fui del Barcelona. Si hubiera fallado, podría haberlo estado, pero Ernesto Valverde no me dio ni un minuto para jugar”.

Agregó que “yo fui el que había dado más asistencias tras (Lionel) Messi y (Luis) Suárez en la temporada anterior”.

Arda Turan reveló cómo se enteró de que iba a jugar en el club catalán.

“Mi representante, Ahmet Bulut, no me dijo que el Barcelona me había fichado. Me enteré del acuerdo con el Barcelona 15 días después”.

El turco añadió que “yo pensaba que me iba a ir al Bayern de Múnich porque un año antes se cayó mi traspaso al Manchester United en el último minuto”.

En consecuencia dijo que “el documento se cayó de la bolsa de Ahmet Bulut cuando estabamos juntos”.

Finalmente “vi el escudo del Barça encima de estos papeles. No podía creerlo. Ven, ven”, me dijo Ahmet, para mostrarme los documentos”.

