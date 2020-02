Tuca le dice sus verdades a Damm. De cara al partido de vuelta de Liga de Campeones Concacaf ante Alianza de El Salvador, el vestidor de Tigres sufrió un duro golpe. Jürgen Damm confesó que no renovará con los Tigres culminando su contrato en verano. Tras la revelación, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, fiel a su estilo, no se quedó callado y arremetió diciendo que ‘necesita jugadores comprometidos’.

“Consultándolo con mi familia, lo mejor es en junio tomar otro camino y no hay más que agradecimiento para esta institución. Cumpliré mi contrato, traté de dar lo mejor de mí, siempre traté de ser un profesional y lo que uno busca es tener más continuidad, me dieron oportunidades y no respondí”, declaró el atacante en conferencia de prensa previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

Pese a que existen versiones que indican que Damm emigrará a la MLS, el nacido en Tuxpan rechazó hablar sobre su futuro. El veracruzano enfatizó que no se marcha de Tigres por dinero.

“No voy a contestar a dónde, no voy a hablar más, le hice saber a la directiva que no renovaría, mi tema no es económico, nunca pedí más dinero”, declaró el volante.

Así la pasó Jürgen Damm en la conferencia de hoy. – Se va al término de este semestre.

– La directiva le ofreció renovación y Damm dijo que no.

– Agradece infinitamente a Tuca al borde de la lágrimas. pic.twitter.com/Cymsos8hbT — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) February 25, 2020

Tras las palabras de Damm, el ‘Tuca’ tomó la palabra y aseguró que en su plantel necesita jugadores comprometidos.

“La institución necesita jugadores comprometidos que quieran estar aquí, entonces, no me preocupa. ¿Por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar en la institución?”, declaró el timonel universitario”, lanzó el veterano estratega.

“Creo que de las instituciones dentro de México, sino somos la número uno, somos de las mejores. Qué cantidad de jugadores que quieren estar en Tigres, o en Rayados o en América, en Cruz Azul o Chivas. Todas las instituciones quieren gente comprometida”, abundó el timonel.

🚨 NO LE PREOCUPA ⚠️ A Ferretti no le preocupa salida de @jurgendammr25 🐯

" Quiero jugadores comprometidos" 📹 @RegioAguirre pic.twitter.com/XRP5M2Cxd2 — Azteca Deportes Noreste (@adnaztecatv) February 25, 2020

Pese a lo que parecían reclamos por parte del ‘Tuca’, Damm se dijo agradecido con el ‘Bigotón’ y aceptó que le quedó a ‘deber’ dentro del terreno de juego.

“Las oportunidades que me dio muchas veces no las aproveché”, señaló Damm quien considera que el ‘Tuca’ es “el mejor entrenador de México”.

Jürgen Damm cerrará un ciclo de cinco años con los Tigres, con quienes fichó en el Apertura 2015. El ofensivo se llenó de éxitos bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti y levantó siete títulos con los Felinos, entre ellos cuatro cetros de la Liga Mx.

Damm mientras hablaba Tuca estaba apunto del llanto. pic.twitter.com/hETGn4HaOE — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 25, 2020

