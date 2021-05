Tuca ignora rumores sobre la llegada de Thauvin a Tigres.

El DT señala que él no lo pidió y admite que ya no le importa el equipo cuando deje su cargo.

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti ignora los rumores que aproximan a Florian Thauvin como un posible fichaje para los Tigres de la UANL de cara al Apertura 2021 de la Liga BBVA MX .

“¿De qué rumores me hablas? Platícame cuál es rumor de hoy, estoy sabiendo ahorita, yo no pedí ningún jugador, ni lo voy a utilizar, la verdad no sé que decirte, yo estoy dedicado al partido de Atlas con los que yo tengo, esto ya será una cosa a futuro, ahí ustedes tendrían de investigar si está contratado, si es definitivo, no sé, como todos estos años y me han dicho, siempre les he contestado lo mismo, hasta que no este firmado y muchos de los que mencionaban, nunca me pasó por la cabeza. Entonces, para mí ni me va ni me viene, la verdad. Si yo siguiera te podría decir ‘¿está firmado?, no, entonces no hay nada”, dijo el Tuca.

“Todo eso son invenciones de ustedes, a mí no me ha llamado nadie y saben perfectamente como soy, me gusta primero cumplir. Los comentarios que a mí me han llegado no tiene nada que ver con México, todos han sido del exterior, aquí nada. Ustedes inventan muchas cosas, a ver si me inventan una buena, la mayoría de lo que mencionan, no hay nada”, enfatizó.

Tuca reconoce que el crecimiento de la MLS ha sido importante en los últimos años y no descarga dirigir en Estados Unidos.

“No lo sé, si llega alguna cosa pues lo tomaría en cuenta, el futbol de Estados Unidos ha progresado enormemente, en estos momentos los equipos mexicanos han demostrado supremacía”.

“Definitivamente ya no es como antes, nosotros llegamos a la Final contra un equipo norteamericano que eliminó a equipos de México, yo pienso que, si llegara alguna invitación, algún interés, pues terminando mi compromiso con Tigres pues a lo mejor podría tomar en cuenta”.

