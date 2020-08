Tuca Ferretti: “Yo estoy muy bien, no tengo problema”.

Ricardo Ferretti decidió no dar “ninguna explicación” a la afición de Tigres por no meter a Leo Fernández.

Además, afirmó que fue un buen partido para ellos, son los dos anteriores (Toluca y Pumas) los que le provocaron un bajón anímico.

“Anímicamente no es una situación agradable, sentimos y hacemos todo para ganar, pero al final no lo hacemos; nada que no podamos solucionar”.

“Sentimos que estamos haciendo las cosas bien, somos superiores, trabajamos los partidos”.

“Somos seres humanos, sentimos, reímos, lloramos como todos, cuando se gana el estado de ánimo es uno y cuando se empata o pierde es otro”.

Muchas críticas para su estilo de juego, pero el Tuca y sus 500 partidos al frente de Tigres no flaquean, el brasileño asegura que no tiene mayor problema porque ante Mazatlán no empataron por jugar mal.

“Yo estoy muy bien, no tengo problema. El primer tiempo fue un partido cerrado, el segundo tiempo somos infinitamente superiores, oportunidad de gol, nos empatan en una jugada desafortunada”.

“Van tres partidos que pasa lo mismo, se hace mucho hincapié en lo mismo, pero para mí son jugadas… ¿cuántos tiros de esquina hubo y los resolvieron? Naturalmente estamos inconformes, pero lo demás todo bien”.

Eso sí, dejó claro que debe liquidar los partidos cuando tenga la superioridad en el campo, porque los rivales pueden aprovechar cualquier error y hacer de las suyas.

“La estadística no me deja mucho, cada partido es distinto, pero tal vez podría ser anotar más para no tener el Jesús en la boca, otro gol nos daría tranquilidad a todos”.

“El equipo contrario al ver que está perdiendo, te preguntaría en tu estadística cuántos tiros a gol nos dieron. Son cosas que pasan, cosas del futbol y tenemos que estar más efectivo en los dos aspectos”, finalizó.

